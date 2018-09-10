Малышка умерла в детсаду от одного неверного решения. Теперь ее мать предупреждает всех о "тихом убийце"

До того как родить сыновей, Лиза уже была матерью дочери. Мии было 17 месяцев, когда она умерла в детском саду, рассказывает APost.

И хотя с тех пор прошло много лет, Лиза продолжает говорить об этой трагедии, которую можно было предотвратить, передает Lifter.com.ua.

В детском саду Мию посадили в автокресло на время сна. Е не разбудили и не перенесли спать в другое место. Причиной смерти Мии стало то, что ей позволили спать в автокресле.

Лизе позвонили на работу и сообщили, что Мия не проснулась после сна. Ни Лиза, ни е муж не знали, что Мия спала в автокресле. Они думали, что малышка спала в кроватке. В комнате детского сада была свободная кроватка, куда е могли бы положить спать.

Всего за несколько недель до смерти Мия сменила младенческое автокресло-люльку на больше по размеру и сидячее. Автокресло оставалось в машине е родителей. В детском саду Мию усаживали в тесное автокресло, которое принадлежало садику. Родителям об этом не говорили, иначе они могли бы принести кресло по размеру. Они не давали своего разрешения на такой сон.

По словам Лизы, она даже знала о том, что оставлять ребнка спать в автокресле опасно, поэтому они с мужем никогда этого не допускали. Причиной смерти стала позиционная асфиксия — явление куда более распространнное, чем думают многие родители.

Когда ребнок сидит ровно, у него может произойти закупорка дыхательных путей. От этого он задыхается.

Эта ужасная трагедия может случиться с ребнком в автокресле или детском кресле-качалке, потому что у большинства малышей недостаточно сил, чтобы поддерживать шею. Во сне они могут прижаться подбородком к груди, что ограничивает приток воздуха. Бывает и так, что горло сдавливает ремешок автокресла. Этот распространнный несчастный случай называют "тихим убийцей". Малыш может умереть во сне, не издавая никаких звуков и не привлекая внимания.

Из всех младенческих смертей с 2004 по 2008 годы целых 48% смертей, связанных с автокреслами, приходилось на позиционную асфиксию. Что ещ страшнее, это же явление отвечает за 75% всех смертей на качелях.