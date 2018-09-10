Пн, 10.09.2018

Супермодель Лили Олдридж вышла на подиум на пятом месяце беременности

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NEW YORK, NY - SEPTEMBER 08: Model Lily Aldridge walks the runway at Brandon Maxwell during New York Fashion Week at Classic Car Club on September 8, 2018 in New York City. JP Yim/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: JP Yim / AFP

32-летняя супермодель Лили Олдридж лишь недавно сообщила о своей второй беременности, но это не помешало ангелу Victoria’s Secret блистать на подиуме. Красотка приняла участие в показе Brandon Maxwell в рамках Недели моды в Нью-Йорке и затмила остальных моделей.

Лили вышла в ярко-красном облегающем платье, которое подчеркнуло ее растущий животик, пишет Soulpost.ru.

Напомним, почти два года назад на таком же сроке беременности на подиум выходила и Ирина Шейк, правда тогда она умело скрывала интересное положение, хоть и дала повод для слухов.

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