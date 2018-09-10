Супермодель Лили Олдридж вышла на подиум на пятом месяце беременности

32-летняя супермодель Лили Олдридж лишь недавно сообщила о своей второй беременности, но это не помешало ангелу Victoria’s Secret блистать на подиуме. Красотка приняла участие в показе Brandon Maxwell в рамках Недели моды в Нью-Йорке и затмила остальных моделей.