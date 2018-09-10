Супермодель Лили Олдридж вышла на подиум на пятом месяце беременности
10 сентября 2018, 15:43
32-летняя супермодель Лили Олдридж лишь недавно сообщила о своей второй беременности, но это не помешало ангелу Victoria’s Secret блистать на подиуме. Красотка приняла участие в показе Brandon Maxwell в рамках Недели моды в Нью-Йорке и затмила остальных моделей.
Лили вышла в ярко-красном облегающем платье, которое подчеркнуло ее растущий животик, пишет Soulpost.ru.
Напомним, почти два года назад на таком же сроке беременности на подиум выходила и Ирина Шейк, правда тогда она умело скрывала интересное положение, хоть и дала повод для слухов.