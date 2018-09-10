Фаршированная щука: рецепт с грибами

Вкусно приготовленная фаршированная щука с грибами и овощами по рецепту от tochka.net – достойное украшение любого праздничного стола.

Фаршированная щука – ингредиенты:

1 кг щуки,

300 г шампиньонов,

1 луковица,

1 морковь,

1 пучок зелени,

2 ломтика белого батона,

2 яйца,

1 стакан молока,

70 г сливочного масла,

2 ст. ложки растительного масла,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Щука фаршированная в духовке – рецепт приготовления:

Щуку аккуратно почисти от чешуи, не повредив кожу. Удали жабры, отрежь голову, выпотроши и тщательно промой.

Сделай ножом надрезы по коже по окружности вдоль жаберных костей и, аккуратно вывернув кожу наизнанку, как чехол, сними ее со щуки вместе с плавниками. Чтобы кожа не порвалась, отделяй ее с тонким слоем мякоти. У основания хвоста перережь кость позвоночника.

Приготовь начинку для фаршированной щуки. Для этого срежь с батона корку и замочи его на несколько минут в молоке. Мякоть щуки отдели от крупных костей. Блендером измельчи рыбную мякоть, отжатый батон и 1 яйцо.

Лук мелко порежь. Морковь натри на крупной терке. Шампиньоны нарежь небольшими кубиками. Зелень измельчи. На разогретую сковороду налей растительное масло и спассеруй лук 3 минуты, затем добавь морковь и жарь, помешивая, 5 минут. Немного посоли овощи.

Выложи из масла зажарку, добавь в сковороду 1 ст. ложку сливочного масла, растопи его и добавь грибы. Жарь шампиньоны, помешивая, 7 минут, в конце посоли и поперчи.

Соедини рыбный фарш, зажарку, грибы, зелень, мягкое сливочное масло, посоли, поперчи и тщательно перемешай.

Наполни кожу щуки фаршем и равномерно распредели его внутри тушки. Заполняй не слишком туго, чтобы во время запекания кожа не лопнула.

На смазанный растительным маслом противень выложи фаршированную щуку с головой. Взбей яйцо и смажь сверху рыбу. Запекай фаршированную щуку в духовке, разогретой до 180°С, примерно 50-60 минут, в зависимости от размера рыбы.

Готовую щуку достань из духовки и дай постоять 10-15 минут. Аккуратно нарежь щуку на порционные кусочки, выложи на блюдо и укрась зеленью, лимоном и овощами.

Подавай щуку фаршированную запеченную в духовке в горячем или холодном виде.