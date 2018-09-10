Как выбрать нюдовую помаду: бьюти-инструкция
10 сентября 2018, 16:34
Макияж лица играет немаловажную роль в создании целого образа. Чтобы выглядеть привлекательно, нужно обратить внимание на три аспекта: кожа лица, глаза и губы. Сегодня мы поговорим о помаде для губ. Особое место в косметичке каждой девушки занимает нюдовая помада. Но как правильно ее выбрать и не ошибиться с выбором?
Нюдовая помада уже давно заняла лидирующее место в косметичке любой девушки. Такой оттенок помады достаточно хорошо увеличивает губы, делает образ более естественным и натуральным. Тем более нюдовый оттенок помады обожают мужчины, так что возьми на заметку, пишет Lady.tochka.net.