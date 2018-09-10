Пн, 10.09.2018

Как выбрать нюдовую помаду: бьюти-инструкция

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Губы.

ФОТО: Vikki Grant/picture alliance/moodboard/Scanpix

Макияж лица играет немаловажную роль в создании целого образа. Чтобы выглядеть привлекательно, нужно обратить внимание на три аспекта: кожа лица, глаза и губы. Сегодня мы поговорим о помаде для губ. Особое место в косметичке каждой девушки занимает нюдовая помада. Но как правильно ее выбрать и не ошибиться с выбором?

Нюдовая помада уже давно заняла лидирующее место в косметичке любой девушки. Такой оттенок помады достаточно хорошо увеличивает губы, делает образ более естественным и натуральным. Тем более нюдовый оттенок помады обожают мужчины, так что возьми на заметку, пишет Lady.tochka.net.

  • Определи подтон кожи. Отправляясь в косметический магазин за нюдовой помадой определись, какой у тебя цветотип кожи. Если у тебя холодный подтон кожи, тогда смело выбирай помады холодных оттенков. Если более теплый цветотип, тогда отдай предпочтение аналогичному подтону - теплому.
  • Присмотрись к натуральному оттенку губ. Если ты выберешь помаду светлее своего натурального цвета, такой оттенок будет смотреться вульгарно и неуместно. А если оттенок будет сильно отличаться от твоего естественного цвета губ, тогда это уже будет не нюдовый оттенок.
  • Фарфоровый цвет лица. Если ты обладательница светлого оттенка кожи, тогда рекомендуем выбирать нюдовую помаду бежевого либо же натурального розового цвета. Запомни, цвет должен быть приглушенным и никак не ярким.
  • Бежевый цвет лица. Девушкам с бежевой кожей отлично подойдут помады с персиковым или розовым подтоном. Помада должна быть чуть темнее твоего цвета лица.
  • Оливковый цвет лица. Обладательницам такого оттенка кожи лучше всего выбирать коралловые, розовые, бежевые или персиковые помады. Помни, ты должна избегать оттенков, которые светлее твоей кожи.
  • Смуглый цвет лица. Если ты обладательница красивого бронзового загара, тогда выбирай помады с карамельно-розовым оттенком. Также хорошо будут смотреться помады с легким коричневым оттенком.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ