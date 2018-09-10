Как выйти замуж: пять непростых советов

Это, уже окунувшись в семейную жизнь, мы становимся грамотными и со знанием дела можем раздавать советы, как выйти замуж, направо и налево неопытным и неискушенным подругам. А вот сразу, не имея ни знаний, ни опыта, ориентируясь только на собственную интуицию и чувства – как самой себе ответить на этот жизненно важный вопрос, не заблудиться и не промахнуться? Читай действенные советы, как выйти замуж, на tochka.net и наслаждайся полученным результатом!
Такая важная вещь, как замужество, базируется не только на твоем желании, но и на определенных правилах психологии отношений, придуманных, увы, не тобой. И ознакомившись с этими правилами, научившись соблюдать их, ты без труда сможешь завоевать и сердце, и руку понравившегося тебе парня и с успехом решить вопрос, как выйти замуж за достойного мужчину, при этом став замечательной женой.
Перед тем как решать вопрос, как выйти замуж, для начала нужно осознать, что для благополучной семейной жизни мало любить самой, надо, чтобы это чувство было взаимным и крепким. Ты должна быть интересна мужчине до такой степени, чтобы он стремился к тебе, хотел быть с тобой, испытывал дискомфорт, когда тебя нет рядом. А потому вооружайся терпением и самоконтролем и учись управлять своими эмоциями. Никто не говорил, что это просто, но ведь результат того стоит, не правда ли?
Как выйти замуж – правило №1
Излучай спокойствие, умиротворение и счастье. Маска на лице – это не то. Ты должна быть совершенно искренней в своих эмоциях. При этом ты живой человек, и прохладность или сердитость тебе не чужды. Но основой и стержнем твоего естества должен быть оптимизм и жизнерадостность – это как магнитом притягивает парней. У тебя солнечная улыбка и светящиеся глаза, ты никогда не жалуешься на жизнь и не ноешь по пустякам, с тобой легко и комфортно, и любые проблемы меркнут – от такой девушки ни один мужчина даже не подумает никуда уходить.
Как выйти замуж – правило №2
Следи за собой. Уделяй должное время и внимание своей внешности, фигуре, здоровью. Как бы между прочим занимайся спортом или танцами, одевайся женственно и со вкусом, следи за маникюром, меняй прически, соблюдай диету, но без фанатизма. Мужчин притягивают ухоженные женщины. При этом не тащи его за собой по бутикам и салонам – пусть он наслаждается результатом, а не вникает в тонкости процесса. И кстати, если ты яркая и привлекательная (но не вульгарная), если ты нравишься окружающим, если тебя провожают умиленные взгляды других мужчин, а не только твоего избранника – это плюс в твою копилку, а он их тоже не пропустит, будь уверена.
Как выйти замуж – правило №3
Твоя жизнь должна быть интересной и наполненной. Мужчина должен видеть, что ты не сидишь у окошка в ожидании свиданий, ты не зациклена исключительно на его персоне, у тебя помимо этого еще масса дел! И это должно быть на самом деле так. А потому, кроме основной работы, запишись на интересные тренинги, клубы, семинары. Делай приятное одолжение мужчине, втискивая встречу с ним в свой плотный график. Разговаривай с ним по телефону не более 10-15 минут и обязательно первой заканчивай разговор. Во-первых, вы не успеете притомить друг друга, а во-вторых, он прочувствует в тебе деловую жилку, поймет, что у тебя плотный график и очень яркая, насыщенная, динамичная жизнь, частью которой он непременно захочет стать.
Как выйти замуж – правило №4
Пусть мужчина тебя завоевывает. По натуре каждый мужчина – охотник, добытчик, завоеватель. Запомни – каждый! Доступная добыча, которую легко заполучить, не прилагая особых усилий, в конечном итоге ему не интересна. Не звони первой, не приглашай на встречи и выброси мысль из головы о сексе на первых свиданиях. Ты должна быть интригующей, волнующей, загадочной, непрочитанной книгой, недосказанной историей – вспомни Шахрезаду. А потому сама не спеши к нему привязываться, сдерживай себя, не теряй голову, балансируй на той грани, когда ты легко готова с ним расстаться, дай ему почувствовать, что эти отношения больше нужны ему, а не тебе. Почувствовав, что может тебя потерять, мужчина готов на многое, чтобы удержать такую женщину, вплоть до предложения замужества.
Как выйти замуж – правило №5
И самое главное: не говори мужчине о замужестве. Ни в коем случае в разговоре с парнем не произноси фразу: "Я хочу замуж". Это ты под этим понятием подразумеваешь семью, уют, гнездышко, детей, заботу, радости и печали пополам. Мужчина же реагирует на желание замужества, как страус на испуг – башкой в асфальт и ноги в руки. Таков стереотип. Большинство из них боится ограничения свободы, расходов, ответственности, жены-мегеры, да и детей, кстати, тоже. Совсем по-другому звучат как бы между прочим оброненные фразы: "Как приятно иметь рядом сильное надежное мужское плечо и поддержку" или "Так здорово ощущать единение мыслей" или "Какое счастье заботиться о родном и близком человеке". Смысл, в общем-то, тот же, а как заманчиво звучит! Ты мудро должна подводить его к мысли о семье, но делать это так, чтобы он считал эти мысли своими.