Как выйти замуж: пять непростых советов

Такая важная вещь, как замужество, базируется не только на твоем желании, но и на определенных правилах психологии отношений, придуманных, увы, не тобой. И ознакомившись с этими правилами, научившись соблюдать их, ты без труда сможешь завоевать и сердце, и руку понравившегося тебе парня и с успехом решить вопрос, как выйти замуж за достойного мужчину, при этом став замечательной женой.

Перед тем как решать вопрос, как выйти замуж, для начала нужно осознать, что для благополучной семейной жизни мало любить самой, надо, чтобы это чувство было взаимным и крепким. Ты должна быть интересна мужчине до такой степени, чтобы он стремился к тебе, хотел быть с тобой, испытывал дискомфорт, когда тебя нет рядом. А потому вооружайся терпением и самоконтролем и учись управлять своими эмоциями. Никто не говорил, что это просто, но ведь результат того стоит, не правда ли?

Как выйти замуж – правило №1

Излучай спокойствие, умиротворение и счастье. Маска на лице – это не то. Ты должна быть совершенно искренней в своих эмоциях. При этом ты живой человек, и прохладность или сердитость тебе не чужды. Но основой и стержнем твоего естества должен быть оптимизм и жизнерадостность – это как магнитом притягивает парней. У тебя солнечная улыбка и светящиеся глаза, ты никогда не жалуешься на жизнь и не ноешь по пустякам, с тобой легко и комфортно, и любые проблемы меркнут – от такой девушки ни один мужчина даже не подумает никуда уходить.

Как выйти замуж – правило №2

Следи за собой. Уделяй должное время и внимание своей внешности, фигуре, здоровью. Как бы между прочим занимайся спортом или танцами, одевайся женственно и со вкусом, следи за маникюром, меняй прически, соблюдай диету, но без фанатизма. Мужчин притягивают ухоженные женщины. При этом не тащи его за собой по бутикам и салонам – пусть он наслаждается результатом, а не вникает в тонкости процесса. И кстати, если ты яркая и привлекательная (но не вульгарная), если ты нравишься окружающим, если тебя провожают умиленные взгляды других мужчин, а не только твоего избранника – это плюс в твою копилку, а он их тоже не пропустит, будь уверена.

Как выйти замуж – правило №3