Британка отказалась от майонеза и потеряла треть веса

Жительница города Блэкберн, графство Ланкашир, рассказала, что была очень счастлива, когда ее 48-летний возлюбленный сделал ей предложение. 40-летняя Сидолл весила около 136 килограммов и не хотела в таком виде появляться на собственной свадьбе. Чтобы мотивировать себя похудеть, она купила старинное платье 44-го размера, пишет Lenta.ru.

Сидолл записалась в бассейн, тренировалась четыре-пять раз в неделю. Британка резко изменила свои пищевые привычки: «Мне нравилось добавлять майонез во все блюда. Теперь я перестала это делать, а еще почти полностью перестала готовить на масле». Также Сидолл добавила, что теперь предпочитает перекусывать фруктами.

За полтора года ей удалось сбросить 44 килограмма. Британка отметила, что ее самочувствие значительно улучшилось: раньше она постоянно чувствовала усталость и страдала от одышки. Также у нее исчезли симптомы внутричерепной гипертензии. «Я никогда не голодала и не придерживалась безумных диет. Просто стала питаться лучше», — подытожила она.