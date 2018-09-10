Бюджетный вариант: на каких бьюти-средствах можно экономить?

Совсем недавно мы рассказывали об уловках маркетинга, которые заставляют покупать косметику. В США появилась новая наука — "бьютиномика". Благодаря правильным расчетам, вы сможете не покупать лишние средства и рационально распределять свой бюджет на косметические продукты, пишет Хочу.

Первое, что нужно сделать — это составить список покупок и постоянно его пополнять. Не всегда уместно обращать внимание на акции. Подумайте три раза (даже не два), нужен ли вам еще один крем. Второе правило: дороже — не всегда лучше. Всегда можно поискать бюджетные аналоги, не хуже люксовых брендов.

Также мы решили спросить у разных девушек о том, на какое косметическое средство они тратят меньше всего денег и почему.

Карандаш для губ

Карандаш для губ открывает наш список бьюти-средств, на которых можно сэкономить. Да, возможно, более дешевый продукт не будет очень стойким, но имея хорошую помаду, он вам и не нужен, тем более, что сейчас в моде эффект зацелованных губ.

Тушь

Зачастую производители обещают WOW-эффект, но всегда ли тушь соответствует качеству? Главное, обратить внимание на состав — чтобы в нем не было опасных компонентов (тяжелых металлов). Если у вас нет особой чувствительности, то бюджетный вариант подойдет на все сто. Подберите щеточку, которая сможет полностью прокрашивать реснички.

Тени для бровей

На этом бьюти-продукте также можно немного сэкономить. Пигмент без дополнительного закрепления с помощью специальных средств — будет сыпаться независимо от ценовой категории.

Крем для рук и ног

Увлажнение и питание для рук и ног можно получить за более приемлемую цену, ведь нам не нужно, чтобы в составе такого средства была гиалуроновая кислота, а витамин А и Е стоит не так уж и дорого.

Скраб для тела