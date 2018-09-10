Семь невероятных фактов о невидимой связи между матерью и сыном

Итак, как влияет на сына любящая мать?

7. Более низкая вероятность безрассудных поступков.

Женщины обычно не так безрассудны, как мужчины. Они более информированы и осторожны, и не склонны рисковать своим здоровьем и жизнью. Они, как правило, более практичны и просчитывают, к чему приведут их действия, пишет Lifter.com.ua.

Именно от матери сын узнает, что разумно быть осторожным. Он будет продумывать свои действия и учиться ответственности с самого раннего возраста. У любящей матери сын вырастет более ответственным и зрелым.

6. Более высокая вероятность успеха.

Доказано, что у сыновей, у которых сильная связь с матерью, развивается большее чувство ответственности. Они обычно хорошо разбираются в том, что делают, и имеют более высокий коэффициент успеха.

Было проведено множество исследований, в которых сделан вывод о том, что ребенок унаследует свой интеллект от своей матери, из-за чего их связь более глубока.

5. Преемственность.

То, что сын узнает от своей матери, он передаст своему сыну и/или дочери. Мать научит сына терпению, теплоте, великодушию, состраданию, любви и многому другому. Это останется с ним до конца его жизни, и он передаст это своим детям.

4. Меньше предубеждений.

В мире, где доминируют мужчины, существуют десятки предрассудков и стереотипов. Некоторые из них настолько тонкие, что люди даже не осознают, что это предрассудки (например, сексистские шутки).

Они могут быстро стать частью вашей натуры, если вы не будете осторожны. Когда отношения между матерью и сыном глубоки, сын начинает видеть, как эти предрассудки влияют на его мать и окружающих его женщин. Он узнает от нее, что уместно, а что неуместно.

3. Лучшая коммуникабельность.

По сравнению с мужчинами женщины обычно лучше выражают себя и понимают межличностные коммуникации с другими. Они являются хорошими образцами для подражания, когда дело доходит до навыков общения. Когда у сына тесная связь с его матерью, она передаст эти черты ему.

2. Уважительность и достоинство.

Сын наблюдает за тем, как мать реагирует на события и как ведет себя в повседневных ситуациях. По ее образу и подобию сын изучает различные способы преодоления разногласий в жизни. У мальчика развивается эмпатия, так как он видит мир с точки зрения своей мамы. Женщины обычно более заботливы и уважительны к старшим, и они учат этому своих сыновей.

1. Эмоциональный интеллект.

Женщины обычно более эмоционально умны, чем мужчины, и, поскольку они также обычно являются основными воспитателями детей, они передают это своим сыновьям.