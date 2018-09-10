Один из лучших способов похудеть невероятно прост!

Любое молоко, а в особенности его виды, содержащие большое количество белка, употребляемые на завтрак, обеспечивают ощущение сытости на протяжении суток. Это способствует тому, что человек начинает употреблять меньше пищи, в том числе вредной и калорийной, сообщили авторы работы.

Эффект длительной сытости, по словам ученых, связан со способностью молока снижать уровень глюкозы в крови.

Ученые проводили эксперимент, во время которого добровольцы должны были употреблять на завтрак хлопья со стаканом молока либо пиццу. Замеры физиологических параметров организма показали, что употребление практически любого вида молока при этом предпочтительнее с диетологической точки зрения, пишет Rus.tvnet.lv.

Люди, завтракавшие молочными продуктами, оставались сытыми гораздо дольше, чем после употребления пиццы.