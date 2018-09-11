Врачи предупреждают: изменение формы и цвета ногтей может свидетельствовать о развитии рака

А вот образования под ногтевыми пластинами в виде бежевых, коричневых или черных полосок или точек возникают при наличии меланомы (рака кожи). Плюс, риск рака повышен у людей с ногтевыми пластинами, которые сильно выгибаются над пальцами. Медики дополняют: если кончики пальцев стали толще, а сами ногти неестественно деформировались, поменяли направление роста, необходимо провериться на наличие рака, пишет Meddaily.ru.