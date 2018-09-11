Врачи предупреждают: изменение формы и цвета ногтей может свидетельствовать о развитии рака

По словам экспертов, тревогу должно вызывать, в первую очередь, резкое изменение цвета ногтевых пластин. К примеру, если ногти стали вдруг очень бледными, есть риск отклонений в работе печени.
А вот образования под ногтевыми пластинами в виде бежевых, коричневых или черных полосок или точек возникают при наличии меланомы (рака кожи). Плюс, риск рака повышен у людей с ногтевыми пластинами, которые сильно выгибаются над пальцами. Медики дополняют: если кончики пальцев стали толще, а сами ногти неестественно деформировались, поменяли направление роста, необходимо провериться на наличие рака, пишет Meddaily.ru.
Кстати, красивый маникюр не означает здоровые ногти. Многие женщины практикуют постоянное наращивание ногтей и использование гелей. И это не самая безопасная практика, предупреждают врачи. По словам заведующей филиалом "Коломенский" МНПЦ Дерматовенерологии и косметологии, врача высшей категории, кандидата медицинских наук Натальи Заторской, основная угроза - полный онихолизис (отслоение ногтевой пластины).