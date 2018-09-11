Почему осенью нужно отказаться от шоколада: ответ врачей

Больше – овощных салатов и рыбы, меньше – сладкого и жирного. Рацион питания для семьи Татьяна расписывает заново каждый сезон. К примеру, летом ели больше ягод, пили компоты и морсы, перешли на холодные супы. Говорит, на осень тоже запаслась овощами, среди фаворитов сладкий перец и бахчи, пишет Segodnya.ua.

«Тыквенные каши или тыкву запекаем с яблоками – очень крутое блюдо. В салаты хорошо добавлять еще авокадо, потому что они подходят и во фруктовые салаты, и в овощные», – рассказывает диетолог Татьяна Томин-Остапчук.

Кроме сезонных салатов, с похолоданием не будут лишними и блюда из рыбы. Например, сардина, скумбрия, форель или даже сельдь. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега -6 улучшают состояние кожи и волос. Уже с октября диетологи советуют употреблять больше продуктов с витамином D, он есть в яичных желтках и сливочном масле.

«Где-то уже с середины осени надо включать в рацион квашеную капусту – там очень много витамина С. Кроме этого, есть яблоки, виноград (тем, у кого нет сахарного диабета), арбузы», – советует Инна Раилко, диетолог.