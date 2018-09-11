Блюда, которые нельзя греть во второй раз

В частности, эксперты советуют не греть повторно уже однажды сваренный картофель. По их словам, после двух-трех разогреваний содержащийся в картошке крахмал распадается на составляющие, которые частично могут не выводиться, вместо этого скапливаясь в организме и создавая предпосылки к отравлению, пишет Medikforum.ru.

Куриное мясо и грибы также являются продуктами, которые, если верить ученым, не нужно есть разогретыми повторно. Дело в том, что в курятине и в грибах при этом могут полностью распасться некоторые белки и в результате высвободятся химические соединения, негативно влияющие на сердце и печень.