Самая модная на сегодня пластическая операция уже убила 13 тысяч женщин!

"Бразильская попа" является одной из самых востребованных манипуляций пластической хирургии, но рост количества смертельных случаев вызывает серьезную озабоченность у медицинского сообщества, пишет Fox 32 Chicago.

Недавно целая группа пластических хирургов из нескольких обществ собралась вместе, чтобы официально предупредить общественность, пишет Lifter.com.ua.

Иво Питангай - всемирно известный бразильский пластический хирург, придумавший операцию "бразильская подтяжка ягодиц", скончался в начале августа в возрасте 90 лет - на следующий день после того как пронес олимпийский огонь по Рио. Однако тысячи хирургов по всему миру продолжают его дело.

Пластический хирург Боб Басу описал серьезные риски для здоровья, которые несет бразильская подтяжка ягодиц. Доктор Басу отметил, что следует принять к сведению некоторые меры предосторожности: «Процедуру должен выполнять исключительно дипломированный пластический хирург. Многие врачи, практикующие эту процедуру, не обучены пластической хирургии. «Косметический хирург» не является пластическим хирургом. В среднем, обучение пластической хирургии включает шестнадцать лет послевузовского образования (так что обращайте внимание на возраст врача)».

За последние пять лет количество выполненных операций удвоилось. Всего было зафиксировано 13 000 смертей. Одна из 3000 пациенток умирает после проведения процедуры.

В худшем случае может произойти некроз жировых клеток, когда повторно введенный жир отмирает. Он может пойти буграми, и даже может начаться заражение.

Также случается жировая эмболия, когда в сосуды попадает жировая ткань и происходит их закупорка.

Доктор Басу добавил, что существуют неинвазивные альтернативы улучшению ягодиц, включая Sculptra. Sculptra является одобренным FDA препаратом и используется во всем мире с 1999 года.