Фото: британская стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее своих худых коллег

Джессика работает профессиональной plus-size моделью и в силу своей профессии обязана следить за собой. А потому трижды в неделю она ходит в зал на тренировки. Помимо этого девушка обожает плавать, прыгать на батуте и активно проводить время на воздухе. По признанию британки, иногда она позволяет себе вредную пищу или накладывает порции побольше, но в основном старается вести здоровый образ жизни и питаться правильно, пишет News.mail.ru.

Несмотря на спорт и питание, ее вес не снижается, а потому Джессика считает, что это комфортное состояние для ее организма и бороться с ним не стоит.

В своем Instagram, на который подписаны более 25 тысяч человек, девушка часто публикует фото в нижнем белье и купальниках, а также развенчивает популярные стереотипы о полных женщинах. В частности, Джессика утверждает, что не страдает никакими заболеваниями и при своем весе обладает идеальным здоровьем, каким не могут похвастаться ее худые коллеги, вечно сидящие на диетах.