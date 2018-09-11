Полезный и вкусный рецепт: как приготовить овсяное молоко

Если вы относите себя к гурманам, то овсяное молоко прекрасно покажет себя в сочетании с кофе, а также отлично дополнит сливочный суп. В общем, это молоко с легкостью может заменить обычное в любом блюде, где вы привыкли его использовать, пишет Fabiosa.ru.

Ингредиенты:

овсяные хлопья - 1 стакан;

вода - 1,2 л.

Как приготовить:

Первым делом заливаем наши хлопья двумя стаканами чистой воды. Пусть они постоят так 1-2 часа. Затем сливаем воду и промываем хлопья. Перекладываем их в блендер и заливаем 800 мл воды.

Взбиваем блендером в течение нескольких минут, чтобы все кусочки полностью измельчились. Это важно! Затем процеживаем через сито или марлю. Вы удивитесь, но на этом все. Молоко готово! Хранить его нужно в холодильнике в стеклянной таре до трех дней.

Бонусный рецепт

Если же у вас нет времени ждать так долго, то можете воспользоваться экспресс-рецептом. Для этого вам лишь нужно заменить обычные овсяные хлопья на овсянку быстрого приготовления. На сей раз замачивать их не нужно. Просто сразу же высыпаем в блендер, а дальше все по старинке.

Прежде чем готовить овсяное молоко, обязательно убедитесь в том, что у вас нет на него аллергии. Если в чем-то не уверены, лучше проконсультироваться с врачом.