Полезный и вкусный рецепт: как приготовить овсяное молоко

В последнее время появляется все больше трендов на молоко, вот только не на животное. В моде миндальное, кокосовое и даже овсяное молоко! Первые два пользуются большей популярностью, потому что продаются в магазинах, но как насчет овсяного? Приготовить его у себя дома - проще простого. Сегодня расскажем, как это сделать.
Если вы относите себя к гурманам, то овсяное молоко прекрасно покажет себя в сочетании с кофе, а также отлично дополнит сливочный суп. В общем, это молоко с легкостью может заменить обычное в любом блюде, где вы привыкли его использовать, пишет Fabiosa.ru.
Ингредиенты:
овсяные хлопья - 1 стакан;
вода - 1,2 л.
Как приготовить:
Первым делом заливаем наши хлопья двумя стаканами чистой воды. Пусть они постоят так 1-2 часа. Затем сливаем воду и промываем хлопья. Перекладываем их в блендер и заливаем 800 мл воды.
Взбиваем блендером в течение нескольких минут, чтобы все кусочки полностью измельчились. Это важно! Затем процеживаем через сито или марлю. Вы удивитесь, но на этом все. Молоко готово! Хранить его нужно в холодильнике в стеклянной таре до трех дней.
Бонусный рецепт
Если же у вас нет времени ждать так долго, то можете воспользоваться экспресс-рецептом. Для этого вам лишь нужно заменить обычные овсяные хлопья на овсянку быстрого приготовления. На сей раз замачивать их не нужно. Просто сразу же высыпаем в блендер, а дальше все по старинке.
Прежде чем готовить овсяное молоко, обязательно убедитесь в том, что у вас нет на него аллергии. Если в чем-то не уверены, лучше проконсультироваться с врачом.
Первый рецепт отлично подойдет для смузи или молочных блюд, а второй - для выпечки или для того, чтобы варить в этом молоке каши. Приятного аппетита!