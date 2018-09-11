Шоколадный оттенок — главный тренд осеннего маникюра

И все же это совсем не означает, что выбирать нужно только те цвета, которые мы назвали. В тренде также изумрудный, красный, белый, темно-синий и даже блестки, пишет Fabiosa.ru.

Но есть и один оттенок, который смотрится на ноготках осенью невероятно стильно. Еще бы, ведь в этом году именно он - тренд №1 для маникюра! Не будем долго томить ожиданием, назовем этот роскошный оттенок - шоколадный.