Каждая может почувствовать себя на минутку Кейт Миддлтон в этом платье меньше, чем за сто долларов

Многие женщины со всего мира с замиранием сердца разглядывают наряды герцогини. Некоторые из них стоят безумных денег, а среди любимых брендов Кейт – Emilia Wickstead, Issa, Alexander McQueen и другие. Однако можно увидеть на ней и одежду от Zara или Pull & Bear. Этим и подкупает нас Кейт: при ее возможностях она не только выбирает одежду демократичных марок, но и вполне может выйти в свет в одном и том же наряде несколько раз, пишет Fabiosa.ru.

Кейт Миддлтон ФОТО: SCANPIX

Одним из умопомрачительных образов Кейт Миддлтон можно с уверенностью назвать наряд, в котором она в 2016 году посетила премьеру мультфильма "Кот по имени Боб". Лучезарная герцогиня прибыла на мероприятие в роскошном платье от Self Portrait. Верх наряда выполнен из утонченного кружева, идеально сидящего по фигуре, а низ – из шифона в тонкую складку.

Платье полюбилось многим дамам, и это неудивительно. Оно много лет будет актуально, и можно посетить в нем самые разные мероприятия – от новогоднего корпоратива до дня рождения, скажем, подруги.

ФОТО: Скриншот с сайта Asos

В известном интернет-магазине Asos можно найти копию этого платья по очень доступной цене. Образ в стиле Кейт Миддлтон достанется вам всего за 93 доллара!