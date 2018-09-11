Письмо читательницы: няня постоянно сюсюкается с моей дочкой, что делать?

«У меня четырехлетняя дочь. Вот уже как два месяца с ней сидит няня. Проблем с няней не возникает, и она справляется со своими обязанностями, но мне не нравится, что она слишком много сюсюкается с моей дочкой и говорит на «детском языке»», - пишет пользовательница форума Perekeksus Sina ja Mina.
«Сама я считаю, что это неправильно. Конечно, детей стоит хвалить, но не ежесекундно. И даже когда ребенок что-то натворит, няня его не ругает, пишет Sobranna.ee.
Я не решаюсь ей сказать, что она слишком много сюсюкается, потому как хорошую няню найти сложно, и я боюсь ее обидеть. Что делать?»
Комментирует консультант школы семьи Gordon:
«Я считаю, что вам все же надо поговорить, поскольку вам сложно скрывать свои эмоции. Большая часть нашего общения – невербальная. Наши чувства отражаются на нашем поведении, если мы даже этого не желаем. В таком случае другой человек не понимает, что происходит.
Но при разговоре с няней, не стоит ее обвинять или критиковать, попробуйте ей объяснить свои переживания и обязательно выслушать ее, но ни в коем случае не нападать».