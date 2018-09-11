Можно ли пить кофе во время беременности?

Эксперты из Американского колледжа акушеров и гинекологов считают, что кофеин во время беременности не вреден в умеренных количествах – до 200 мг в сутки, пишет Deti.mail.ru.

В одной чашке (250-500 мл) напитка, сваренного из кофейных зерен, может содержаться от 100 до 400 мг кофеина.

В чашке растворимого кофе (250 мл) средняя доза – примерно 76 мг.

В аналогичной по объему чашке чая – 26-48 мг (листовой крепче, чем в пакетиках для быстрого заваривания).

В 300 мл чая из бутылки – 15-25 мг.

В стакане какао (350 мл) – 8-12 мг

В стакане шоколадного молока – 5-8 мг.

В 50 мг шоколада содержится 5-35 мг кофеина.

Самый «крепкий» шоколад – темный (горький), самые «легкие» – молочный и белый (но в них много сахара).

Во время беременности имеет смысл выбирать латте. В одной его чашке содержится относительно немного кофеина – около 75 мг. Кроме того, в латте добавляют молоко – источник кальция и белков.

Если дозу кофеина хочется совсем свести к минимуму, можно выпить безкофеиновый кофе.

Что случится, если будущая мама превысит дневную норму 200 мг? Это может быть опасно. Ключевое слово здесь – «может».

Опасно ли превышение дневной дозы кофеина?

Риск выкидыша

Выведение кофеина из организма беременной женщины замедлено, и у врачей имеются опасения, что у будущих матерей, которые любят кофе, может быть повышен риск выкидыша. Этому вопросу были посвящены два крупных исследования.

Одно проводилось в 2008 году. Ученые отобрали 2407 женщин с подтвержденной беременностью и наблюдали за ними до 20-недельного срока. За это время произошло 258 выкидышей. Ученые установили, что потребление кофе не сказывается на риске.

В другом исследовании приняли участие 1063 будущие мамы. За ними наблюдали до 10 недели беременности, у 172 произошли выкидыши. На этот раз ученые обнаружили, что у женщин, которые потребляли более 200 мг кофеина ежедневно, выкидыши происходили немного чаще.

Риск преждевременных родов

В 2003 году ученые решили проверить, приводит ли кофе к преждевременным родам. Для этого было организовано наблюдение за 1200 беременными женщинами. Оказалось, что умеренное потребление кофеина (до 200 мг в сутки) не влияет на продолжительность беременности.

Что касается более высоких доз, то тут врачи и ученые предупреждают о возможных рисках, но не могут предоставить точных данных.

Снижение веса новорожденного

Кофеин способен проникать через плаценту, но исследования показали, что он не ухудшает кровоток в сосудах матки и не влияет на то, сколько кислорода получает будущий ребенок. Следовательно, кофе не является причиной снижения веса младенца.

Беспокойный сон у ребенка

В 2004 году ученые провели исследование, в которое было включено 885 бразильских младенцев. Матерей спросили, как часто их дети просыпаются по ночам, и при этом учитывали количество кофе, которые эти женщины пили во время беременности. Оказалось, что частые пробуждения (больше трех раз за ночь) более распространены среди малышей, мамы которых употребляли до родов больше 300 мг кофеина ежедневно. Но разница очень мала, поэтому какие-либо серьезные выводы сделать невозможно.

В ходе других исследований не обнаружилось связи между употреблением кофе беременной женщиной и неврологическим, психическим здоровьем ребенка.

Кофеиновая зависимость у младенца

Кофеин может вызывать зависимость — подобно никотину и алкоголю. Если вы привыкли выпивать по несколько чашек кофе в день, длительное воздержание может привести к состоянию, напоминающему никотиновую ломку. Болит голова, тошнит, чувствуется усталость, не получается сосредоточиться на делах.

Известно несколько случаев, когда подобный синдром отмены развивался у младенцев. Их матери употребляли очень много кофеина – около 800 мг в сутки.

Итого: одна-две чашки кофе в день — это ОК

Вывод: одна-две чашки некрепкого кофе в день во время беременности – это не страшно. Но увлекаться не стоит. Для будущей матери куда полезнее другие напитки: молоко, натуральные соки и обычная вода.