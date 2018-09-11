Ответ беременной на отказ уступить ей место в автобусе взорвал соцсети

Сценаристка Брайди Ли-Кеннеди – родом из Австралии, но сейчас живет с мужем в Лондоне и ждет своего первого ребенка, который должен появиться на свет примерно через месяц. 4 сентября Брайди ехала в автобусе, все сидячие места были заняты, кроме одного, на которое мужчина поставил свою сумку. На просьбу Брайди подвинуть сумку, чтобы она могла сесть, этот пассажир ответил отказом, пишет Deti.mail.ru.

Тогда Брайди, недолго думая, села прямо на эту сумку, а заодно – на его руку, которой тот придерживал свой багаж. «Ну что ж, это наконец произошло на восьмом месяце моей беременности, – по горячим следам написала Брайди на своей страничке в Twitter. – Я только что села на руку и сумку мужчины, когда он не убрал их с последнего свободного места в автобусе. Теперь у нас очень спокойная поездка».

Твит Брайди собрал более 17 тысяч лайков, более полутора тысяч ретвитов и сотни комментариев. Мамы и беременные женщины начали, не стесняясь в выражениях, делиться историями, которые происходили с ними в общественном транспорте, причем, как правило, по вине попутчиков мужского пола.

«Когда я была беременной, я ехала в автобусе и спросила мужчину, сидевшего широко раздвинув ноги, могу я занять место рядом с ним, а он показал на свои широко раставленные ноги и сказал: "Нет"», – пишет одна из пользовательниц.

«У меня тоже было восемь месяцев беременности, и я была вынуждена сказать упорно сидящему передо мной мужчине, что я сейчас рожу ему прямо на колени, если он не уступит мне место. Только тогда он поднялся», – вспоминает другая.