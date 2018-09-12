Пять навыков, без которых детям не обойтись через десять лет

1. Коммуникативные навыки

Сегодня инженеры и ученые работают только в команде. Специалист, который не понимает, что ему говорят другие, и сам не способен четко сформулировать свои мысли, просто не сможет нигде реализоваться, каким бы гением он ни был. Единственная сфера, где сможет состояться интроверт, – это математика, требующая умения отключаться от всего и сосредоточиться на одном занятии, пишет Deti.mail.ru.

В современных школах очень мало практикуется работа в команде, самый распространенный формат – учитель говорит, дети слушают. Ребенок не учится тому, что будет по-настоящему востребовано, когда он окончит школу. Обеспечьте детям максимально широкий круг занятий, где ему придется договариваться, учиться слушать других и аргументировать свою позицию.

2. Умение работать в команде

При работе в команде очень важно чувство общности. Если ребенок его никогда не испытывал, значит, он не настроен на командный результат. Скорее всего, на работе он будет попадать во всевозможные конфликты.

Проще научить детей собирать подводных роботов, чем сделать из взрослого индивидуалиста командного игрока. Хороший способ не допустить этого – отдать ребенка заниматься каким-нибудь командным видом спорта.

3. Способность рефлексировать

В обычной школе с ребенком, как правило, не разбирают, почему у него что-то не получилось. Навык, позволяющий объяснить эти причины, крайне важен для будущей карьеры. Умение рефлексировать очень тяжело развить у подростка, но именно в возрасте 13-15 лет оно становится по-настоящему необходимым. Позже, когда человек пойдет на работу, ему придется, к примеру, общаться с заказчиками, и без способности рефлексировать ему будет очень непросто.

4. Критическое мышление

Учитель и учебник – уже давно не единственные и не самые авторитетные источники информации. Об этом ребенок рано или поздно догадается сам. А вот о том, что источники знаний бывают разными и степень доверия к ним должна быть разной, важно ему рассказать.

Знания необходимо проверять. Не существует какого-то ресурса, будь то учитель, учебник или статья в Википедии, которому можно доверять при любых обстоятельствах. Современному человеку важно уметь относиться к информации критически, понимать, что объем знаний, в том числе, ложных, растет. Эта склонность к сомнению, умение проверить и анализировать будет очень востребована в работе. Человек, доверяющий одному источнику информации, скорее всего, столкнется со множеством проблем в современном мире.

5. Широкий кругозор

Несмотря на то, что технологические средства занимают все больше места в нашей жизни, гуманитарные навыки становятся все более востребованным, в том числе чтобы организовывать работу технарей. Если выбрать для ребенка путь «физика» или «лирика» слишком рано, это отнимет у него много возможностей.