Рецепт: открытый пирог с картофелем, зеленью и сыром

Предлагаем вам попробовать простой в приготовлении, но очень вкусный пирог с картофелем.
Ингредиенты
тесто слоеное бездрожжевое
250 грамм
картофель
4 штуки
сыр
100 грамм
мука
1 ч. ложка
приправа по вкусу
Процесс приготовления
Подготовить ингредиенты. Тесто разморозить. Картофель сварить в мундире. Отварной картофель почистить, пишет Deti.mail.ru.
Пласт теста раскатать, выложить в смазанную маслом форму, сделав небольшие бортики. Присыпать тесто мукой. Посыпать натертым на терке отварным картофелем. Посыпать приправой и измельченной зеленью.
Посыпать тертым сыром (выбирайте не сильно соленый) и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20- 25 минут.
Готовому пирогу дать немного остыть, извлечь из формы и нарезать кусочками.
Приятного аппетита!