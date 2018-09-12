Ср, 12.09.2018
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Рецепт: открытый пирог с картофелем, зеленью и сыром

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Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Предлагаем вам попробовать простой в приготовлении, но очень вкусный пирог с картофелем.

Ингредиенты

    тесто слоеное бездрожжевое

    250 грамм

    картофель

    4 штуки

    сыр

    100 грамм

    мука

    1 ч. ложка

    приправа по вкусу

Процесс приготовления

Подготовить ингредиенты. Тесто разморозить. Картофель сварить в мундире. Отварной картофель почистить, пишет Deti.mail.ru.

Пласт теста раскатать, выложить в смазанную маслом форму, сделав небольшие бортики. Присыпать тесто мукой. Посыпать натертым на терке отварным картофелем. Посыпать приправой и измельченной зеленью.

Посыпать тертым сыром (выбирайте не сильно соленый) и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20- 25 минут.

Готовому пирогу дать немного остыть, извлечь из формы и нарезать кусочками.

Приятного аппетита!

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