Пять причин, почему некоторые мужчины не могут перестать изменять

Некоторых и вправду просто не изменить, и вот почему:
1. Это все, что он знает.
Некоторые мужчины изменяют, еще начиная со своей самой первой девушки. Это уже часть их сущности, это в их ДНК. Без разных женщин он не знает, кто он. Чтобы научиться быть моногамным, нужно постараться. Это уже работа для специалистов, пишет Soulpost.ru.
2. Он не считает это чем-то аморальным.
Если он вырос с другими моральными принципами — по сути, аморальными, — то он и будет считать измены нормальным, не чувствуя даже своей вины. Может он рос с осознанием, что ему позволительно это как мужчине.
3. У него низкая самооценка.
У изменщиков часто проблемы с самооценкой: их эго вознаграждает их, когда у них получается покорить много женщин. Потому изменщикам прежде всего нужно научиться любить себя, а потом уже других.
4. Он сексуально зависимый.
Такая зависимость действительно существует. Он становится одержимым и не перестает думать об этом, пока не получит. С этим нужно бороться, как и с любой другой зависимостью.
5. Он саботирует свои отношения.
Некоторые мужчины склонны сами все портить, когда у них все хорошо. Может он не осознает, что делает, или просто не может остановиться. Причины самосаботажа могут быть разные, и такому человеку тоже нужна помощь специалиста, чтобы разобраться в себе.