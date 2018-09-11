Пять причин, почему некоторые мужчины не могут перестать изменять

1. Это все, что он знает.

Некоторые мужчины изменяют, еще начиная со своей самой первой девушки. Это уже часть их сущности, это в их ДНК. Без разных женщин он не знает, кто он. Чтобы научиться быть моногамным, нужно постараться. Это уже работа для специалистов, пишет Soulpost.ru.

2. Он не считает это чем-то аморальным.

Если он вырос с другими моральными принципами — по сути, аморальными, — то он и будет считать измены нормальным, не чувствуя даже своей вины. Может он рос с осознанием, что ему позволительно это как мужчине.

3. У него низкая самооценка.

У изменщиков часто проблемы с самооценкой: их эго вознаграждает их, когда у них получается покорить много женщин. Потому изменщикам прежде всего нужно научиться любить себя, а потом уже других.

4. Он сексуально зависимый.

Такая зависимость действительно существует. Он становится одержимым и не перестает думать об этом, пока не получит. С этим нужно бороться, как и с любой другой зависимостью.

5. Он саботирует свои отношения.