Виктория Бекхэм удивила странной фотосессией…в пакете

44-летняя экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм в этом году отмечает десятилетие своего модного бренда. В честь этого дизайнер уже засветилась на обложке журнала вместе с четырьмя детьми и мужем, а теперь решила воссоздать первую фотосессию десятилетней давности. Правда, на этот раз в шуточной манере.
«Когда Марк Джейкобс запечатлел меня вылезающей из пакета 10 лет назад, это было самое начало моего пути в модной индустрии. Так разве мог быть лучший способ проиллюстрировать историю прошедших 10 лет, чем не воссоздать тот креатив?» Передает Soulpost.ru.
Новая фотосессия сделана немецким фотографом Юргеном Теллером.
С получившимися комичными фото Виктория даже сделала футболки и рекламные плакаты, а в сети уже отреагировали мэмами и фотожабами.