Виктория Бекхэм удивила странной фотосессией…в пакете

44-летняя экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм в этом году отмечает десятилетие своего модного бренда. В честь этого дизайнер уже засветилась на обложке журнала вместе с четырьмя детьми и мужем, а теперь решила воссоздать первую фотосессию десятилетней давности. Правда, на этот раз в шуточной манере.