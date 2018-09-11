Ср, 12.09.2018

Виктория Бекхэм удивила странной фотосессией…в пакете

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Виктория Бекхэм

ФОТО: Twitter / Twitter

44-летняя экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм в этом году отмечает десятилетие своего модного бренда. В честь этого дизайнер уже засветилась на обложке журнала вместе с четырьмя детьми и мужем, а теперь решила воссоздать первую фотосессию десятилетней давности. Правда, на этот раз в шуточной манере.

«Когда Марк Джейкобс запечатлел меня вылезающей из пакета 10 лет назад, это было самое начало моего пути в модной индустрии. Так разве мог быть лучший способ проиллюстрировать историю прошедших 10 лет, чем не воссоздать тот креатив?» Передает Soulpost.ru.

Виктория Бекхэм

ФОТО: Instagram / Instagram

Новая фотосессия сделана немецким фотографом Юргеном Теллером.

Виктория Бекхэм

ФОТО: Instagram / Instagram

С получившимися комичными фото Виктория даже сделала футболки и рекламные плакаты, а в сети уже отреагировали мэмами и фотожабами.

Виктория Бекхэм

ФОТО: Instagram / Instagram

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