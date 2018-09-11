Просто не узнать: Джулия Робертс похудела на десять килограммов и помолодела

Жизнь после сорокака может быть яркой и красочной. Об этом говорят многие знаменитые женщины, которые своим примером заряжают людей по всему миру ухаживать за собой и получать удовольствие от жизни в любом возрасте. Не верится, что знаменитой актрисе Джулии Робертс — 50 лет. Но она все молодеет и молодеет. Так, сейчас в Сети обсуждают внешний вид знаменитости, которая выглядит, как во время съемок в фильме «Красотка».