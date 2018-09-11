Просто не узнать: Джулия Робертс похудела на десять килограммов и помолодела

Жизнь после сорокака может быть яркой и красочной. Об этом говорят многие знаменитые женщины, которые своим примером заряжают людей по всему миру ухаживать за собой и получать удовольствие от жизни в любом возрасте. Не верится, что знаменитой актрисе Джулии Робертс — 50 лет. Но она все молодеет и молодеет. Так, сейчас в Сети обсуждают внешний вид знаменитости, которая выглядит, как во время съемок в фильме «Красотка».
После Венецианского кинофестиваля знаменитости съехались в Канаду на TIFF-2018. Там было много знаменитых красавиц, но особое внимание привлекла к себе Джулия Робертс, пишет Хочу.
Звезда появилась на премьере сериала «Возвращение домой», выбрав для появления на публике черно-белый костюм из осенней коллекции Givenchy Haute Couture.
Затем звезда вышла к фотографам на показе фильма «Вернуть Бена», в связи с чем произвела фурор! Джулия Робертс выбрала прямое черное платье в пол от Dsquared. Фасон наряда подчеркнул, как роскошно сейчас выглядит актриса.
Многие отмечают, что Джулия Робертс сейчас превосходно выглядит. Она похудела на десят килограммов и, судя по отзывам в Сети, снова напомнила себя двадцатилетней давности времен съемок в фильме «Красотка».