Уход за кожей: восемь непростительных ошибок

Плохие привычки и неправильно подобранная косметика может спровоцировать кожные заболевания, воспаления и появления первых морщин. Для того, чтобы этого избежать, нужно уделять должное внимание своему уходу, пишет Хочу.

Кожа полностью отображает ваш стиль жизни. Как его улучшить? Читайте о главных ошибках и делайте выводы!

1. Умываемся холодной или горячей водой

Умывайтесь водой комнатной температуры. От этого зависит общее состояние кожи. Холодная — провоцирует возникновение морщин.

2. Чрезмерное очищение кожи

Мы постоянно говорим об очищении кожи в три этапа. И это действительно важно, но есть один нюанс. Этим нельзя злоупотреблять, чтобы не пересушить кожу.

3. Меняем продукт очень быстро

Экспериментируем, тестируем и очень быстро меняем продукты. Хорошо ли это? Однозначно нет! Во-первых, мы не даем шанс средству «проявить» свою эффективность. Продукт начинает действовать через два месяца. В то же время, нарушаем природный гидробаланс кожи.

4. Не используем тоник для лица

Тоник для лица — тема, которая уже давно вызывает разногласия. На самом деле, это нужное средство, которое направлено на восстановление естественного pH-баланса кожи. Ведь ее постоянно нарушает внешняя среда и вода, которой мы умываемся!

5. Не протираем экран телефона

Наш смартфон постоянно контактирует с нашей кожей. Вы задумывались, сколько микробов на его экране? Чтобы обезопасить себя — протирайте телефон спиртом или другим антисептиком.

6. Постоянно припудриваем лицо

Многие девушки носят с собой в сумочке компактную пудру. Летом на коже быстро появляется жирный блеск. Часто использование пудры приводит к высыпаниям (даже если вы будете использовать некомедогенное средство). Нанесите ее с утра, а днем используйте матирующие салфетки.

7. Держите маску для лица слишком долго

Вы читаете инструкцию к средствам? Почти на каждой маске написано, что ее нужно держать не более 20 минут. Существует такое мнение: чем дольше держать продукт, тем эффективнее он будет действовать. Это миф! Он просто начнет вытягивать необходимую влагу с вашей кожи (провоцирование сухости и стянутости).

8. Недосыпание провоцирует закупоривания пор