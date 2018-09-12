Уход за кожей: восемь непростительных ошибок

Уход за лицом — целая наука, которую можно изучать бесконечно. Она довольно противоречивая и имеет много исключений из правил. Поговорим?
Плохие привычки и неправильно подобранная косметика может спровоцировать кожные заболевания, воспаления и появления первых морщин. Для того, чтобы этого избежать, нужно уделять должное внимание своему уходу, пишет Хочу.
Кожа полностью отображает ваш стиль жизни. Как его улучшить? Читайте о главных ошибках и делайте выводы!
1. Умываемся холодной или горячей водой
Умывайтесь водой комнатной температуры. От этого зависит общее состояние кожи. Холодная — провоцирует возникновение морщин.
2. Чрезмерное очищение кожи
Мы постоянно говорим об очищении кожи в три этапа. И это действительно важно, но есть один нюанс. Этим нельзя злоупотреблять, чтобы не пересушить кожу.
3. Меняем продукт очень быстро
Экспериментируем, тестируем и очень быстро меняем продукты. Хорошо ли это? Однозначно нет! Во-первых, мы не даем шанс средству «проявить» свою эффективность. Продукт начинает действовать через два месяца. В то же время, нарушаем природный гидробаланс кожи.
4. Не используем тоник для лица
Тоник для лица — тема, которая уже давно вызывает разногласия. На самом деле, это нужное средство, которое направлено на восстановление естественного pH-баланса кожи. Ведь ее постоянно нарушает внешняя среда и вода, которой мы умываемся!
5. Не протираем экран телефона
Наш смартфон постоянно контактирует с нашей кожей. Вы задумывались, сколько микробов на его экране? Чтобы обезопасить себя — протирайте телефон спиртом или другим антисептиком.
6. Постоянно припудриваем лицо
Многие девушки носят с собой в сумочке компактную пудру. Летом на коже быстро появляется жирный блеск. Часто использование пудры приводит к высыпаниям (даже если вы будете использовать некомедогенное средство). Нанесите ее с утра, а днем используйте матирующие салфетки.
7. Держите маску для лица слишком долго
Вы читаете инструкцию к средствам? Почти на каждой маске написано, что ее нужно держать не более 20 минут. Существует такое мнение: чем дольше держать продукт, тем эффективнее он будет действовать. Это миф! Он просто начнет вытягивать необходимую влагу с вашей кожи (провоцирование сухости и стянутости).
8. Недосыпание провоцирует закупоривания пор
Сон — важная часть нашей жизни. Для полноценного отдыха человеку нужно от 6 до 8 часов. Все это сказывается на состоянии кожи: закупориваются поры, появляются черные точки и болезненный оттенок.