Шесть мифов об углеводах, которые только мешают вам худеть

Миф 1: углеводы делают нас ленивыми и неэнергичными

На самом деле именно углеводы необходимы всем клеткам организма для производства энергии. И если мозг не может получить доступ к энергии углеводов, ему приходится добывать ее из жиров — казалось бы, отличное решение. Но исследование, проведенное в 1995 году, подтвердило, что постоянное сжигание кетонов вместо глюкозы может привести к нарушению функций мозга. Так что не бойтесь заряжать себя углеводами — но лучше медленными, конечно же, пишет Goodhouse.ru.

Миф 2: отказ от глютена полезен для всех

В наших магазинах появляется все больше и больше продуктов, не содержащих глютен — и чаще вcего они представлены в отделах здорового питания. Но дело в том, что если у вас нет непереносимости глютена, вам точно не надо отказываться от продуктов, его содержащих. На самом деле клейковина содержит достаточно ценных микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма, нет никакой необходимости добровольно себя их лишать.

Миф 3: отказ от глютена поможет вам похудеть

Если коротко — нет. Исследование, результаты которого были опубликованы в 2012 году в Журнале Американской диетической ассоциации, продемонстрировало, что после перехода на безглютеновую диету люди чаще набирают вес, чем наоборот: так, 16% участников эксперимента с нормальным или низким ИМТ в итоге перешли в категорию избыточного ИМТ, а 22% участников, уже имевших избыточный вес до начала эксперимента, только увеличили свой индекс массы тела.

Миф 4: углеводы приводят к развитию диабета второго типа

Научно доказанный факт: вы можете есть хлеб и даже картофель и не заболеть диабетом. В 2013 году было проведено исследование (его результаты были опубликованы в издании Nutrition Journal), которое продемонстрировало: сложные углеводы практически не влияют на риск развития диабета второго типа. Намного более опасными являются подсластители, добавленный сахар и диетический жир.

Миф 5: употребление углеводов опасно для здоровья сердца

Это один из самых опасных мифов, ведь именно люди, придерживающиеся рациона со сниженным уровнем углеводов в результате имели более высокий риск смерти от болезней сердца и сосудов, чем те, кто ели достаточно углеводов. Таковы результаты исследования, опубликованного пять лет назад в журнале PLoS ONE. Причина в том, что люди, отказывающиеся от углеводов, чаще всего заменяют их продуктами с высоким содержанием белка животного происхождения — и повышают тем самым риск развития сердечного приступа.

Миф 6: углеводы повышают уровень сахара в крови