Вступившая в менопаузу в 11 лет женщина родила в 31

31-летняя англичанка Аманда Льюис, которая работает фитнес-инструктором и подрабатывает в качестве танцовщицы с шестом, вступила в менопаузу в 11 лет. В то время как у многих девочек именно в этом возрасте начинаются первые менструации, у Аманды они исчезли. С того возраста девочка стала набирать вес, ее настроение резко ухудшилось. Но только в 13 лет она узнала о своем диагнозе. Тогда же врачи рассказали Аманде, что из-за этого редкого случая она не сможет иметь детей. Даже для подростка в 13 лет эта новость была шокирующей, и Аманда вспоминает, что вокруг нее как бы сгустились тучи, пишет Medikforum.ru.

Однако в тот момент наука еще плохо понимала, что такое ранняя менопауза. Лишь после 20 Аманда в ходе исследований узнала, что ее организм не может производить яйцеклетки. Тогда же ей посоветовали начать гормонозаместительную терапия для увеличения уровня эстрогена и поддержания здоровья яичников в том случае, если она когда-нибудь захочет иметь ребенка. А в прошлом году Аманда и ее партнер Том все-таки решили попробовать воспользоваться для этого экстракорпоральным оплодотворением, а также донорской яйцеклеткой.