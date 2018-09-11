Вступившая в менопаузу в 11 лет женщина родила в 31

Эта женщина вступила в менопаузу в 11 лет, и врачи заявили, что она не сможет иметь детей. Однако в 31 год эта дама подарила жизнь чудесному ребенку.
31-летняя англичанка Аманда Льюис, которая работает фитнес-инструктором и подрабатывает в качестве танцовщицы с шестом, вступила в менопаузу в 11 лет. В то время как у многих девочек именно в этом возрасте начинаются первые менструации, у Аманды они исчезли. С того возраста девочка стала набирать вес, ее настроение резко ухудшилось. Но только в 13 лет она узнала о своем диагнозе. Тогда же врачи рассказали Аманде, что из-за этого редкого случая она не сможет иметь детей. Даже для подростка в 13 лет эта новость была шокирующей, и Аманда вспоминает, что вокруг нее как бы сгустились тучи, пишет Medikforum.ru.
Однако в тот момент наука еще плохо понимала, что такое ранняя менопауза. Лишь после 20 Аманда в ходе исследований узнала, что ее организм не может производить яйцеклетки. Тогда же ей посоветовали начать гормонозаместительную терапия для увеличения уровня эстрогена и поддержания здоровья яичников в том случае, если она когда-нибудь захочет иметь ребенка. А в прошлом году Аманда и ее партнер Том все-таки решили попробовать воспользоваться для этого экстракорпоральным оплодотворением, а также донорской яйцеклеткой.
Они бы могли обратиться в государственную клинику по лечению бесплодия и провести всю процедуру ЭКО бесплатно, но очередь была слишком большой. Тогда партнеры изыскали 10 000 фунтов и обратились в частную клинику. Процедура оплодотворения прошла успешно, и Аманда забеременела. Схватки у женщины были искусственно простимулированы на сроке в 38 недель, а еще через четыре дня женщина прошла через экстренное кесарево сечение. Своему сыну Аманда планирует рассказать всю правду, но только тогда, когда он будет достаточно взрослым для того, чтобы во всем разобраться.