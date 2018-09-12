22-летняя британка в шутку написала, что ищет кандидата на роль мужа. И получила от парня настоящее резюме!

22-летняя Джессика-Мей Джайлс из графства Линкольншир в течение месяца пользовалась популярным приложением Tinder, но так и не смогла найти идеального кандидата на роль спутника жизни. Однако все изменилось, когда мужчина по имени Митчелл принял фразу в ее профиле «просто ищу будущего мужа» слишком буквально, пишет Fabiosa.ru.

Пользователь поинтересовался у Джессики-Мей, как он может «подать заявку на эту должность», а девушка в шутку попросила отправить ей «сопроводительное письмо». Каково же было удивление Джайлс, когда на следующий день она обнаружила в своем почтовом ящике настоящее резюме от Митчелла!

А вот и полный текст его письма:

«Дорогая Мисс Джайлс!

Я хотел бы подать заявление на должность будущего мужа, которую вы указали в вашем профиле. Причины, по которым я подхожу:

Как вы могли догадаться, у меня нет официального опыта работы в качестве мужа. Но мне кажется, что знания и опыт, полученные мной в жизни, делают из меня прекрасного кандидата на эту роль.

Из ваших требований становится ясно, что я отлично подхожу по многим пунктам и имею достаточный опыт для выполнения необходимых обязанностей.

Во-первых, вам придётся постоянно просить меня посидеть спокойно, потому что я являюсь ещё тем искателем приключений. Я более чем уверен, что смогу удовлетворить ваши потребности в вечерних обнимашках за просмотром фильмов и поеданием вкусняшек (кстати, я делаю вкусный чай). Кроме того, я буду поддерживать вас во всех начинаниях и готов подстраховывать вас во время занятий со штангой. В конце концов, сам факт того, что я это написал, означает, что у меня неплохое чувство юмора. По поводу последнего пункта — как вы знаете, недавно я вернулся из другого города и не попал в аварию, что доказывает, что я нормально вожу машину.

Спасибо, что прочитали. С нетерпением жду телефонного собеседования с вами и дальнейшего обсуждения моего резюме.

Митч»

По словам Джессики-Мей, она и не думала, что молодой человек действительно отправит ей сопроводительное письмо. Но, ознакомившись с «резюме», девушка нашла его безумно милым и уморительным.

«Когда я вернусь из отпуска, я не против сходить с ним на свидание и посмотреть, что из этого выйдет», — призналась Джайлс.