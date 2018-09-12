Дождались осени! Самое время побаловать себя тыквенно-лимонным манником с удивительным вкусовым букетом

Тыква издавна и по праву считается кладезем полезных веществ и микроэлементов. В ней содержатся калий, кальций, магний, фосфор, группа витаминов В, РР, провитамин А (бета-каротин). Овощ очень полезен при заболеваниях сердца, почек, печени, атеросклерозе. Если есть проблемы со зрением, то тыква должна стать постоянной гостьей на столе, пишет Fabiosa.ru.

Для лечения гинекологических заболеваний также рекомендуют употреблять в достаточном количестве тыкву. Для мягкой очистки кишечника она идеально подойдет.

Но не стоит усердствовать, если есть заболевания ЖКТ, особенно в стадии обострения. Проконсультируйтесь со своим врачом в таком случае.

Тыкву можно есть и сырую, однако большинство хозяек предпочитает термически обрабатывать ее, составляя бесконечное число блюд. Предлагаем вам очень простой рецепт манника из тыквы и лимона.

Потребуются:

тыква, натёртая на мелкой терке, – 300 г;

манная крупа – 300 г;

сахар – 300 г;

кефир – 1 стакан;

лимон – 1 шт.;

вода – 120 мл;

разрыхлитель – 2 ч. л.

Процесс приготовления:

1. Натереть тыкву на мелкой терке.

2. Добавить к тыкве кефир, разрыхлитель, 100 г сахара, манку. Натереть туда же лимонную цедру на мелкой терке. Все перемешать тщательно.

3. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить полученную тыквенную массу. Выпекать в духовке 45 минут при температуре 180 градусов.

4. Приготовить сироп. Выдавить из лимона сок, процедить. Добавить воду, всыпать 200 г сахара, поставить на огонь, довести до кипения. Прокипятить 2-3 минуты.

5. Готовый пирог, не вынимая из формы, залить горячим сиропом. Оставить, чтобы он впитался. Аккуратно разрежьте пирог на кусочки, выложите на тарелки.