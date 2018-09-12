Наконец-то! Ученые выяснили, что становится причиной обвисания груди!

Если это происходит слишком рано, то одни из нас начинают сильно комплексовать, а другие прибегают к хирургическому вмешательству. Однако лишь некоторые изменения в привычном образе жизни могут помочь избежать этой проблемы, пишет Fabiosa.ru.

Почему это происходит?

Прежде всего в обвисании груди может быть виновата наследственность. Вот почему молочные железы некоторых женщин остаются упругими, независимо от их возраста и образа жизни.

Так вот, если в вашей семье есть женщины, у которых рано обвисла грудь, то очень вероятно, что это случится и с вами.

Как связано материнство и птоз груди?

Конечно, вы не раз слышали, что, когда женщина становится матерью, ее грудь обвисает. Многие люди связывают мастоптоз с грудным вскармливанием, которое якобы делает грудь более мягкой и вялой.

Однако ученые из Университета Кентукки не сумели обнаружить никакой связи между кормлением грудью и мастоптозом. То есть грудное вскармливание не может сделать грудь более вялой, чем она уже "запрограммирована" генетически. Так что кормите своего малыша спокойно!

Однако увеличение молочных желез (которое происходит во время беременности) и растяжение кожи, не говоря уже о резкой потере веса, которое происходит после родов, может сделать вашу грудь более вялой, чем прежде.

Что делать?

Теперь вы знаете, что становится причиной возрастного обвисания груди и как может повлиять на ее упругость материнство. Вот несколько полезных советов, чтобы избежать или свести к минимуму эту проблему!

1. Скажите "нет" алкоголю и табаку

Чрезмерное потребление алкогольных напитков и сигарет является определяющим фактором обвисания груди. Поэтому первое, что нужно сделать, - отказаться от вредных привычек.

Так, никотина нужно избегать в любом виде, поскольку он напрямую связан со снижением эластичности кожи.

Если вы никак не можете избавиться от своих вредных привычек, обратитесь за помощью к психологу.

2. Правильно подбирайте бюстгальтер

Хотя все больше современных женщин отказывается от ношения лифчика, некоторым требуется поддержка из-за проблем с осанкой и/или болей в спине. В любом случае, правильно подобранный бюстгальтер делает вашу грудь красивой, не так ли?

Совет: выбирайте модель, которая лучше всего подходит вашей форме груди и ничего не передавливает. Бюстгальтер должен быть не только красивым, но и удобным!

3. Ешьте правильные продукты

Чтобы избежать раннего обвисания груди, необходимо включить в свой рацион продукты питания, которые стимулируют выработку коллагена и эластина. Также позаботьтесь о том, чтобы ваш организм получал достаточно витаминов А и С, а также цинка, меди и кальция.

4. Избегайте долго находиться на солнце

Легкий загар может быть полезен для кожи, но слишком долгое пребывание под воздействием прямых солнечных лучей способствует дегенерации клеток. Если вы так любите проводить время на пляже, то почему бы вам не наносить солнцезащитный крем?

5. Следите за фигурой