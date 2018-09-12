Суровый эстонский дизайн: а вы бы стали носить такой рюкзак?

Фотограф портала Krasotka.ee побывал на выставке современных эстонских дизайнеров и архитекторов в Зеленом зале творческого городка Теллискиви.

На выставке показаны стильные кожаные рюкзаки в виде животных, шишек и других оригинальных фигур. Кроме того, там можно ознакомиться со стильными стульями и кушетками.

Также советуем вам посетить выставку бытового дизайна в павильоне ожидания Балтийского вокзала, завтрашнюю театральную постановку D.O.M и прогуляться по магазинной «улице» в ТЦ Solaris и концертном зале Alexela. Подробности здесь: http://www.disainioo.ee/2018-programm.