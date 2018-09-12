Звездный опыт: как 51-летней Джанет Джексон удалось похудеть на 30 илограммов после рождения ребенка

Артистка объявила о своей беременности в 49-летнем возрасте. Это вызвало немало вопросов даже среди опытных матерей, поскольку к 50-ти годам большинство женщин уже могут находиться в периоде перименопаузы. В это время не каждый менструальный цикл сопровождается овуляцией, также возрастают риски возникновения осложнений в течении беременности и рождения малыша с определенными проблемами со здоровьем, в том числе и генетическими. Тем не менее появление на свет здорового ребенка в таком возрасте стало возможным благодаря современным репродуктивным технологиям, в частности, процедуре ЭКО. Мы не знаем, прибегала ли к ней Джанет, но такая вероятность существует, пишет Fabiosa.ru.

Более тяжелое протекание беременности, вероятно, было не единственной проблемой, с которой столкнулась артистка. Она ограничила количество публичных выходов на последних сроках и после появления ее сына, Иссы, но в Сети появлялись фотографии звезды, по которым можно было судить, что она сильно прибавила в весе. Тем не менее малыш родился в самом начале января 2017-го, а уже осенью того же года новоиспеченная мать удивила всех прекрасной физической формой после возращения к работе.

Секрет невероятной трансформации раскрыла личный тренер артистки, Полетт Сиблис. К занятиям в спортзале певица вернулась уже в марте, спустя 2 месяца после рождения ребенка. Примерно за полгода ей удалось избавиться практически от 32 кг лишнего веса. Многие молодые матери, вновь начиная заниматься спортом, большое внимание уделяют кардио нагрузкам, однако Джанет пошла по другому пути. Вместе с Полетт Джексон разработала индивидуальную программу силовых тренировок. Она занималась не менее 4 раз в неделю, каждый сеанс длился от 45 до 60 минут. Примечательно, что певица рассчитывала просто похудеть, а Сиблис старалась также вернуть телу своей подопечной рельеф в преддверии запланированного концертного тура.

Полетт также немного поделилась своим отношением к ограничениям в рационе. Оказалось, что тренер – не сторонник жестких диет, однако считает, что во всем должна быть умеренность – и в количестве, и в перечне потребляемых продуктов. Она даже не запрещала своим клиентам временами лакомиться сладостями, правда, не часто и без ущерба для программы занятий.

Джанет много работает и одна воспитывает сына – с отцом мальчика, бизнесменом Виссамом аль-Мана, она рассталась после 5 лет брака вскоре после появления малыша на свет.

Сегодня Джексон – востребованная артистка и 52-летняя мать-одиночка, однако она счастлива. В одном из интервью певица призналась, что всю жизнь боролась за свое место под солнцем и старалась повысить самооценку. И появление сына по-настоящему этому поспособствовало. Она по-другому оценила внимание и поддержку команды, фанатов, поставила перед собой новые цели, чтобы Исса мог гордиться ею, а также почувствовала наконец полноту жизни.