Пять болезненных тем, которые в отношениях обсуждать сложно, но нужно

«Нет конфликтов — нет проблем!» — считают многие супруги, всеми способами обходя разговоры на больные темы. Однако, замалчивая острые вопросы ради сиюминутной идиллии, семья неизбежно движется к серьезному разладу. Психолог-публицист Елена Лосева напоминает, о чем необходимо говорить друг с другом, даже если кажется, что это «не вовремя», «впустую» и «очень трудно».
Расходы
Тема становится табуированной, когда при общем бюджете у супругов не совпадают взгляды на траты. Например, если один из вас имеет склонность что-то купить и не сказать, сколько это стоило. Периодически правда всплывает, и случается скандал: «Ты много тратишь на ерунду!», «Ведешь себя, как нищая!», «Мало зарабатываешь!»
Видимость семейной идиллии сохраняется лишь в промежутках между конфликтами на почве денег. Непросто усмирить страхи: «Он будет кричать», «Поругаемся» — и объяснить свои финансовые ходы, пишет Lady.mail.ru.
Но благодаря беседам о деньгах, договоренностях о тратах, создается фундамент семьи — система общих ценностей. Без нее невозможно строить планы на будущее вдвоем, счастливо существовать вместе.
Ведь у каждого из вас своя сокровищница с ценностями, и досталась она по наследству от семей, в которых вы выросли. Эти сокровищницы могут быть совершенно разными. Но проясняя нюансы, вы приходите к лучшему пониманию друг друга, вырабатывается новый, общий взгляд на траты.
Расходы, если они признаются значимыми сообща, не топят, а укрепляют семейную лодку.
Старые обиды
Часто грехи прошлого, которые давно пора отпустить, упорно всплывают в памяти. Но припоминать дурное — плохо, и каждый молчит, чтобы не стало хуже. А делать нужно обратное: говорить с партнером о больном, чувствуя разницу между желанием закрыть вопрос навсегда и манипуляцией.
Манипуляция — это всегда повторное обвинение. Ее цель — заставить другого снова и снова признавать себя плохим, чтобы «обиженный» мог почувствовать себя значимым и хорошим. А чтобы проработать обиды, нужно не обвинять партнера, а попросить его о помощи.
Начать разговор можно примерно так: «Я не хочу на тебя обижаться. Мне это так мешает! Но почему-то помню, как сильно я обиделась на тебя тогда. Что же мне с этим делать, помоги мне. Помнишь, ты тогда... а я...» — пересказывайте ситуацию и свои чувства в ней.
В этом диалоге важно ощутить, что сейчас, несмотря на прошлое, вы живете хорошо. Через сочувствие партнера, его примирительные объятия, возможно, совместные шутки над «теми непонятливыми супругами» (собой) растворяются обиды и настраивается чуткость друг к другу.
Конфликт с родней партнера
Высказывать партнеру, что его родственники мешают вашей жизни, действительно, тщетно. Начни такой разговор, и наткнешься на обвинения в разжигании межродственной войны. Правда в том, что это и является тем, чем называется. Требование, чтобы партнер решил, кто праведнее: своя семья или... своя семья (уже здесь понятно, насколько абсурдно требование выбора!) — ведет к неразрешимым конфликтам.
Эффективный ход — просить супруга помочь понять характер его мамы, отца, братьев или сестер такими, какие они есть. Разговаривать о том, как, зная эти особенности, вы оба представляете общение с конкретным родственником. Какие приемы ваш партнерский союз одобряет, какие — нет.
Эта честность друг с другом повышает брачный «профессионализм» супругов. Ведь, строя свою семью, важно уметь сберечь уже имеющиеся отношения, ценные для второй половины.
Все получится, если целью разговоров ставить компромисс, желание выйти на более-менее удобную всем схему общения, а не просто доказать супругу, что его родственники плохие.
Охлаждение к партнеру
Периодически разочаровываться в партнере — нормально, если ваш семейный стаж исчисляется не одной пятилеткой. Это временное неудовлетворение друг другом нужно для развития отношений, движения вперед. Часто, сроднившись, люди молчат о своих новых, «не самых лучших» чувствах, чтобы не испортить налаженную жизнь.
Зато изливают душу не супругу, а «на сторону» — другу, маме, психотерапевту. После сочувствия извне становится немножко легче. Но человек приходит домой, а там «все то же». Крепнет убеждение, что партнер глух к тому, что в семье не все гладко! И совсем ускользает из вида, что он оттого и «глух», что в его уши не попало ни грамма информации.
Потому не пасуйте перед разговором о том, что не мужу или жене, а семье пора наметить новые планы. Возможно, супруг, которого до этих пор тоже «все устраивало», вдруг начнет вносить предложений вдвое больше вас. «Намолчал», что сказать!
Проблемы в сексе
Как ни надейся разгадать все по жестам и взглядам, лучше разговоров средства для взаимопонимания в сексе еще не изобрели. К этой мысли непросто привыкнуть. Главной причиной молчания становится страх обидеть партнера: как сказать, что что-то «не так»?
Формула универсальна: сначала благодарим за удачные моменты и все хорошее, в конце вносим предложения, как сделать, чтобы было еще лучше.
Если дело не в эмоциях и технике, а в физиологии, держитесь за мысль, что переживать о здоровье каждого из членов семьи — абсолютная норма.
То, что проблема со здоровьем обнаружилась у партнера в процессе секса, не делает ее какой-то особенной. Если один из вас замечает, что у другого часто побаливает спина, он ведь настаивает на обследовании, потому что любит? Делает все, чтобы помочь другому сохранить себя в лучшей форме для счастливой жизни? С другими, интимными органами все так же.