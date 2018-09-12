Пять болезненных тем, которые в отношениях обсуждать сложно, но нужно

Расходы

Тема становится табуированной, когда при общем бюджете у супругов не совпадают взгляды на траты. Например, если один из вас имеет склонность что-то купить и не сказать, сколько это стоило. Периодически правда всплывает, и случается скандал: «Ты много тратишь на ерунду!», «Ведешь себя, как нищая!», «Мало зарабатываешь!»

Видимость семейной идиллии сохраняется лишь в промежутках между конфликтами на почве денег. Непросто усмирить страхи: «Он будет кричать», «Поругаемся» — и объяснить свои финансовые ходы, пишет Lady.mail.ru.

Но благодаря беседам о деньгах, договоренностях о тратах, создается фундамент семьи — система общих ценностей. Без нее невозможно строить планы на будущее вдвоем, счастливо существовать вместе.

Ведь у каждого из вас своя сокровищница с ценностями, и досталась она по наследству от семей, в которых вы выросли. Эти сокровищницы могут быть совершенно разными. Но проясняя нюансы, вы приходите к лучшему пониманию друг друга, вырабатывается новый, общий взгляд на траты.

Расходы, если они признаются значимыми сообща, не топят, а укрепляют семейную лодку.

Старые обиды

Часто грехи прошлого, которые давно пора отпустить, упорно всплывают в памяти. Но припоминать дурное — плохо, и каждый молчит, чтобы не стало хуже. А делать нужно обратное: говорить с партнером о больном, чувствуя разницу между желанием закрыть вопрос навсегда и манипуляцией.

Манипуляция — это всегда повторное обвинение. Ее цель — заставить другого снова и снова признавать себя плохим, чтобы «обиженный» мог почувствовать себя значимым и хорошим. А чтобы проработать обиды, нужно не обвинять партнера, а попросить его о помощи.

Начать разговор можно примерно так: «Я не хочу на тебя обижаться. Мне это так мешает! Но почему-то помню, как сильно я обиделась на тебя тогда. Что же мне с этим делать, помоги мне. Помнишь, ты тогда... а я...» — пересказывайте ситуацию и свои чувства в ней.

В этом диалоге важно ощутить, что сейчас, несмотря на прошлое, вы живете хорошо. Через сочувствие партнера, его примирительные объятия, возможно, совместные шутки над «теми непонятливыми супругами» (собой) растворяются обиды и настраивается чуткость друг к другу.

Конфликт с родней партнера

Высказывать партнеру, что его родственники мешают вашей жизни, действительно, тщетно. Начни такой разговор, и наткнешься на обвинения в разжигании межродственной войны. Правда в том, что это и является тем, чем называется. Требование, чтобы партнер решил, кто праведнее: своя семья или... своя семья (уже здесь понятно, насколько абсурдно требование выбора!) — ведет к неразрешимым конфликтам.