Ничего себе! Родители тратят по 37 часов в неделю на тревогу о детях

В опросе, посвященном родительским тревогам и страхам, приняли участие более двух тысяч родителей американских школьников, сообщает New York Post. Расчеты показали, что в среднем родители в течение суток беспокоятся о детях в течение пяти часов 18 минут, то есть в неделю на тревожные мысли у них уходит целых 37 часов. Из-за этого многие родители теряют сон – 59% респондентов признались, что время от времени тревожатся так сильно, что не могут заснуть всю ночь.