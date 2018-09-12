Ничего себе! Родители тратят по 37 часов в неделю на тревогу о детях

В опросе, посвященном родительским тревогам и страхам, приняли участие более двух тысяч родителей американских школьников, сообщает New York Post. Расчеты показали, что в среднем родители в течение суток беспокоятся о детях в течение пяти часов 18 минут, то есть в неделю на тревожные мысли у них уходит целых 37 часов. Из-за этого многие родители теряют сон – 59% респондентов признались, что время от времени тревожатся так сильно, что не могут заснуть всю ночь.
Особенно возрастают родительские страхи в первые дни учебного года – об этом сообщили более 70% опрошенных, пишет Deti.mail.ru.
Что же больше всего тревожит родителей школьников? Конечно же, первые два места в списке занимают мысли о том, не подвергаются ли дети физической опасности (об этом постоянно думают 48% участников опроса), и насколько они счастливы (это беспокоит 44% респондентов). На третьем месте – школьная травля, 43% родителей боятся, что ребенок станет жертвой издевательств.
Среди других предметов беспокойства родителей в начале учебного года – как быстро ребенок вольется в коллектив (41%), какие отметки он будет получать (39%), как сложатся его отношения с одноклассниками (36%). Хорошо ли ребенок питается, волнует 30% родителей, 28% беспокоятся, насколько дети наслаждаются своим детством, а 27% – смогут ли они завести друзей.
Из-за всего этого стресса, страхов и тревог, связанных с детьми, 54% матерей и отцов признались, что быть родителями оказалось гораздо труднее, чем они думали.