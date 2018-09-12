Младенцам очень выжно слышать диалоги взрослых людей

Если вы являетесь родителями малыша, начинайте разговаривать с ним прямо сейчас и обязательно ведите диалог с кем-нибудь еще, даже если ребенку всего несколько недель или месяцев, и он явно ничего не понимает. Во-первых, исследователи не так давно выяснили, что уже с трех месяцев малыши способны различать отдельные компоненты речи и понимать, в какой тональности они произносятся, то есть говорится ли все это добрым голосом или злым. Во-вторых, новое исследование показало, что раннее вовлечение внимания детей в диалоги связано с формированием у них языкового запаса. Более того, эти разговоры увеличивают уровень IQ ребенка к тому моменту, когда он отправляется в школу, пишет Medikforum.ru.