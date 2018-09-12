Младенцам очень выжно слышать диалоги взрослых людей

Не стоит общаться с младенцами простыми односложными словами и звуками, так как они еще вроде бы не способны понимать речь. Исследование показало, что диалоги перед самыми маленькими увеличивает их уровень IQ.
Если вы являетесь родителями малыша, начинайте разговаривать с ним прямо сейчас и обязательно ведите диалог с кем-нибудь еще, даже если ребенку всего несколько недель или месяцев, и он явно ничего не понимает. Во-первых, исследователи не так давно выяснили, что уже с трех месяцев малыши способны различать отдельные компоненты речи и понимать, в какой тональности они произносятся, то есть говорится ли все это добрым голосом или злым. Во-вторых, новое исследование показало, что раннее вовлечение внимания детей в диалоги связано с формированием у них языкового запаса. Более того, эти разговоры увеличивают уровень IQ ребенка к тому моменту, когда он отправляется в школу, пишет Medikforum.ru.
Исследователи протестировали две группы детей в возрасте от полутора до двух лет. Первая группа слышала слова от взрослых с первых недель жизни, а вторая группа слышала диалоги между взрослыми. Затем тех же самых детей вновь проверили, когда их возраст составлял от 9 до 14 лет. Ученые выяснили, что вовлеченные в диалоги малыши имели более высокий уровень IQ и словарный запас.
Естественно, что речь шла о диалогах, в которых малыши принимали участие только своим вниманием, поскольку сами они говорить еще не были способны. Но наблюдения явно показывают, что дети прислушиваются к разговорам взрослых между собой, и это очень благотворно воздействует на их интеллектуальное развитие. Не исключено, что подобные диалоги помогут вырастить юных гениев.