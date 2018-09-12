Именно это делает запах женщины самым привлекательным

Некоторые женщины пахнут привлекательней для мужчин, чем другие, и теперь ученые выяснили причину этого. Оказывается, находящиеся на пике фертильности в своих месячных циклах дамы выделяют репродуктивные гормоны, которые и вносят свой вклад в создание удивительно чарующего для мужчин аромата. В ходе эволюции люди научились реагировать на едва уловимые подсказки при выборе партнеров, которые способны обеспечить им продолжение рода, как полагают исследователи из Университета Берна в Швейцарии. Именно поэтому повышенный уровень гормона эстрогена и сниженный показатель прогестерона влияют на запах женщины, пишет Medikforum.ru.

Два этих гормона регулируют менструальные циклы, и их показатели в организме являются ключевыми для определения женской фертильности в течение каждого месяца. Во время исследования 28 женщин пожертвовали запахи своего тела, а затем их дали оценить 57 мужчинам. Все представители сильного пола определяли привлекательность запахов по шкале от 0 до 100. Их запахи содержались на специальных кусочках ваты, которые впитывали пот в области подмышек в течение ночи. Уровень гормонов в организме женщин определялся по образцам слюны.