Лишний вес делает людей глупее

Группа американских исследователей осуществила эксперимент на лабораторных мышах, который продемонстрировал: при наличии избыточного веса и ожирения центральная нервная система функционирует медленнее, пишет Medikforum.ru.

В частности, грызунов на испытаниях поделили на группы и кормили по-разному: одним давали высококалорийную пищей, а другим – еду, не превышавшую по калориям здорового диетического порога. В результате за три месяца вес мышей из первой группы стали тяжелее грызунов из второй группы в среднем на 40%.

При этом, констатировали ученые, у располневших особей снизились умственные способности – мыши стали хуже проходить тест по нахождению выхода из лабиринта и медленнее реагировали на внешние факторы. Более стройные грызуны были не только быстрее, но и умнее, чем их собратья с лишним весом.