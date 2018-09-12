Три вещи, которые обязательно должны быть в вашем доме по знаку Зодиака

Советы астрологов помогают не только найти любовь или улучшить финансовое положение, но и создать правильный дизайн дома. Однако обустроить родной дом так, чтобы интерьер поднимал настроение, привлекал удачу, а еще и был удобным — далеко не просто. Именно поэтому многие люди уже сейчас полагаются на советы астрологов, благодаря которым вы сможете сделать свой дом самым уютным местом для себя и своих близких. Эксперты dailyhoro.ru рассказали, какие три вещи обязательно должны быть у вас в доме в соответствии со знаком Зодиака, передает Rus.tvnet.lv.

Овен

Как представители огненных знаков, Овны восполняют недостаток энергии при помощи огня и предметов ярких цветов. Они не любят, когда в доме слишком много мебели, и чаще всего являются сторонниками минимализма.

Если интерьер дома преимущественно серый или черный, Овны будут чувствовать себя неуютно. Но ситуацию можно исправить, разбавив дизайн броскими цветами.

В доме Овнов обязательно должны быть свечи, мебель или ковры красного цвета и хотя бы одна яркая лампа. В дом, где находятся эти вещи, Овны будут возвращаться с радостью.

Телец

Тельцы — самые настоящие ценители домашнего уюта. Для этого знака дом — не просто крепость, а место, где они могут по-настоящему расслабиться и зарядиться силой.

В доме Тельцов обязательно должны быть теплые домашние тапочки, плед и мягкая подушка.

Благодаря этим простым вещам Тельцы смогут сполна насладиться домашней атмосферой, а также избавиться от негативных мыслей и впечатлений,

которые могли возникнуть за день.

Близнецы

Близнецов сложно назвать домашним знаком Зодиака. Поэтому они не придают большого значения интерьеру, так как основную часть времени стараются проводить вне дома.

Если в стенах родного жилища им становится скучно, они сделают все, чтобы поскорее покинуть его и отправиться на поиски развлечений.

Чтобы этого не случилось, астрологи рекомендуют Близнецам приобрести вещи, которые могут моментально увлечь их и не позволят заскучать.

Это может быть книга любимого автора, настольная игра, чтобы весело провести время с семьей, или видеоигра, которая поможет отвлечься в моменты одиночества.

Рак

Для Раков дом — особое место, где они могут почувствовать себя комфортно. Сама атмосфера дома уже способна поднять настроение представителям этого знака, но без наличия некоторых вещей даже самый красивый и оригинальный интерьер не будет им в радость.

В жилище Раков обязательно должны присутствовать красивая посуда, картина с морским пейзажем и оконные занавески синего цвета.

Главное, чтобы там было как можно меньше ярких предметов, так как в этом случае Раки не смогут по-настоящему расслабиться.

Лев