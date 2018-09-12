Редактор газеты призвала женщин перестать носить лосины. Женщины возмутились

Редактор издания The New York Times Хонор Джонс навлекла на себя женский гнев и критику, опубликовав авторскую колонку об обтягивающих штанах для йоги — или лосинах. Она вышла под заголовком «Почему штаны для йоги на женщине это плохо», и вскоре уже вовсю обсуждалась пользователями соцсетей — в основном, женщинами.

«Помните тренировочные штаны? Раньше женщины носили их. У вас, вероятно, еще сохранилась парочка, с названием колледжа или спортивной команды», — пишет Джонс, передает Goodhouse.ru.

Далее женщина приводит случай из жизни, когда она пришла в спортзал, заполненный женщинами в лосинах, которые «с тревогой» смотрели на ее штаны, пока она занималась на эллипсе. «Возможно, им было меня жаль, или они были обеспокоены, не запутается ли моя штанина в механизмах тренажера».

По мнению Джонса, женщины надевают лосины в тренажерный зал не потому, что в них удобнее заниматься, а для того, чтобы выглядеть сексуально.

«Дайте мне передышку. Тренажерный зал — одно из немногих мест, где мы должны сосредоточиться на ощущениях своего тела, а не на том, как оно выглядит. Мы должны это помнить», — пишет женщина.

Сразу после выхода статьи на Хонор Джонс обрушилась критика.