Шесть неожиданных привычек, из-за которых мы стареем быстрее

Депрессия

Недавние исследования показали, что депрессия не только снижает качество жизни — она также ускоряет процесс старения мозга. Не игнорируйте первые признаки заболевания, не пытайтесь справиться усилием воли и обязательно обращайтесь за помощью, пишет Goodhouse.ru.

Игнорирование солнцезащитного крема

Не имеет значения, собираетесь вы провести весь день на пляже или только добежать до офиса — вашей коже необходима постоянная защита от ультрафиолета. Солнечные лучи — по -прежнему самый существенный фактор, заставляющий кожу стареть, и если вы не хотите обнаружить ранние морщины, обязательно каждый день используйте крем или лосьон с уровнем защиты не менее 30 SPF.

«Социальное» курение

Так-то я совсем не курю, но вот когда выпью, могу позволить себе сигаретку-другую. Если это про вас, то у нас плохие новости: табак содержит более 3800 химических компонентов, способных нанести коже существенный вред. При этом нет практически никакой разницы, воздействует он изнутри или снаружи, с помощью пассивного курения. И вот вам результат: если вы выкуриваете одну-две сигареты на вечеринках, ваша кожа выглядит старше, чем могла бы.

Одиночество

Трудно поверить, но это так: наши друзья и правда помогают нам дольше оставаться молодыми. Как показали несколько исследований, люди, у которых много друзей, как правило, дольше сопротивляются влиянию возраста — особенно это касается когнитивных возрастных изменений. Так что, каким бы плотным ни был ваш ежедневный график, не забывайте вносить в него встречи с друзьями.

Кофе

Утренняя чашечка кофе, порция кофеина в середине дня, переговоры или свидания за чашкой все того же напитка — кофе давно стал частью нашей жизни и полноправным участником большинства социальных ритуалов. Но проблема в том, что черный кофе снижает уровень дегидроэпиандростерона (DHEA), гормона, который помогает нам бороться со старением. Проблема в том, что его уровень и так уменьшается с годами, а злоупотребление кофе может еще ускорить этот процесс.

Соломинки для коктейля