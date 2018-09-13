Ким Кардашян пожаловалась на большие ягодицы

Ранее в сентябре Ким Кардашьян показала подписчикам в Instagram, как она выглядела 20 лет назад. Внимание большинства привлекли изменения в лице телезвезды. Они заметили, что в то время у нее были другие черты и тонкие треугольные брови. «Раньше твои брови, губы, волосы, нос и все тело были великолепны! Тогда ты была красавицей», — восхищались другие.