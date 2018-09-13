Чт, 13.09.2018
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  • Марш эстонских женщин: узнайте, для чего они вышли на улицы Таллинна

Марш эстонских женщин: узнайте, для чего они вышли на улицы Таллинна

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Показ мод может проходить не только на подиуме, для этого подходят и просто улицы Таллинна.

Торговый центр Kaubamaja решил открыть новый сезон именно на улице маршем женщин, пишет Elu24.

Эстонские женщины прогулялись по Таллинну, чтобы продемонстрировать модную одежду, показать свою силу и независимость.

Смотрите сами!

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