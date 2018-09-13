Марш эстонских женщин: узнайте, для чего они вышли на улицы Таллинна

KrasotkaЯ любимаяМарш эстонских женщин: узнайте, для чего они вышли на улицы ТаллиннаМарш эстонских женщин: узнайте, для чего они вышли на улицы ТаллиннаKrasotka.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать13 сентября 2018, 12:11Показ мод может проходить не только на подиуме, для этого подходят и просто улицы Таллинна. ПоделитьсяТорговый центр Kaubamaja решил открыть новый сезон именно на улице маршем женщин, пишет Elu24.Эстонские женщины прогулялись по Таллинну, чтобы продемонстрировать модную одежду, показать свою силу и независимость.Смотрите сами!маршреклама