Пять признаков ранней менопаузы, которые важно знать и нельзя пропустить

Но примерно пять процентов женщин сталкиваются с ранней менопаузой, когда менструации прекращаются в возрасте 40−45 лет. Чаще всего она обусловлена медицинским вмешательством: терапией рака, удалением одного или обоих яичников, других операций такого рода. Но иногда менопауза наступает раньше без очевидных причин и может по‑настоящему застигнуть вас врасплох — особенно если вы рассматривали возможность рождения ребенка после 40 лет. Поэтому важно знать симптомы ранней менопаузы — и внимательно следить за состоянием своего здоровья, пишет Goodhouse.ru.

Приливы

Симптомы ранней менопаузы во многом похожи на симптомы обычной и, разумеется, включают в себя приливы — ощущение жара, которое начинается в груди, лице или на шее и распространяется по всему телу сверху вниз. Сила и регулярность приливов могут варьироваться: кто-то испытывает их каждый час, кому-то везет больше и они сталкиваются со вспышками жара раз в неделю. В некоторых случаях приливы вызываются разного рода триггерами — например, употреблением кофеина, алкоголя или специй — и исключение этих триггеров позволяет почти полностью избежать наступления приливов. Но в большинстве случаев приливы случаются без ярко выраженных причин. Единственное, что можно посоветовать — по возможности исключить стресс и беспокойство, а также внимательно отнестись к приему медикаментов.

Нерегулярные менструации

Любое нарушение графика менструации — повод обратиться к врачу, так как обычно большие перерывы или, наоборот, сокращение цикла может свидетельствовать о нарушениях в работе репродуктивной системы. Но нерегулярные менструации также могут быть признаком ранней менопаузы. Также симптомом могут быть изменение обильности месячные и их тяжесть: многие женщины отмечают, что во время менопаузы их месячные становились более тяжелыми.

Перепады настроения

Во время менопаузы гормональный фон женщины существенно изменяется: в первую очередь падает уровень эстрогена, который в том числе отвечает за улучшение важных мозговых функций. Более низкий уровень этого гормона делает нас грустными, повышает тревожность, а также может вызвать нарушения сна. Обратите внимание, если вы стали легче раздражаться, чаще и быстрее впадать в панику или тревогу или стали хуже спать — возможно, вам стоит обратиться к гинекологу.

Сухость влагалища

Еще одна важная функция эстрогена — обеспечение достаточной вагинальной смазки. Если уровень этого гормона низок (а при менопаузе это именно так), появляется сухость влагалища, а его стенки становятся менее эластичными и более тонкими — все это может привести к болезненным ощущениям во время секса, а также к появлению микротравм и даже разрывов. Справиться с этим помогут, разумеется, разного рода лубриканты и смазки, а также заместительная гормональная терапия — но назначать ее, конечно же, должен врач, пишет Goodhouse.ru.

Нарушения сна