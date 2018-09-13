Снимите немедленно: восемь вещей, которые удешевляют любой образ

Есть вещи, способные «вытянуть» не самый удачный образ, а прозаичную комбинацию из белой майки и джинсов-бойфрендов превратить в остромодный выход. А есть одежда и аксессуары, способные сделать любой ваш образ дешевым и неинтересным. Стоп-лист «убийц» стиля ищите в нашей статье, пишет Goodhouse.ru.

Белые туфли

Кожаные туфли снежно-белого цвета не могут выглядеть уместно нигде (даже для невест существует масса альтернативных вариантов). Часто их дополняют «удобным» каблуком, который придает им еще более старомодный и непривлекательный внешний вид. К слову, белая обувь в принципе — идея более чем хорошая, особенно если вы регулярно выгуливаете total black look. Поэтому смело выбирайте белые кеды, кроссовки или биркенштоки.

Некачественные сумки из искусственных материалов

Мы не имеем ничего против искусственной кожи и замши: некоторые люксовые бренды, например, «зеленые» Stella McCartney, выпускают аксессуары и обувь из искусственной кожи, отличающиеся при этом потрясающим качеством. К сожалению, масс-маркет и бренды средней ценовой категории зачастую экономят на качестве, предлагая покупательницам изделия, теряющие презентабельный внешний вид уже спустя неделю. Не забывайте — в обувь и сумки стоит инвестировать.

Излишне декорированные вещи

Одеваться подчеркнуто «дорого-богато» уже давно не модно — платье, украшенное одновременно рюшами, кружевом и вышивкой, вызовет недоумение окружающих. Нормкор и простота — это новый черный, а акцента в образе вполне достаточно и одного. В случае острого желания «надеть все и сразу», словно мантру повторяйте советы стильных француженок.

Вещи слишком ярких и неестественных оттенков

«Кислотный диджей, хэй!» — кричали мы когда-то на школьных дискотеках, отплясывая под хиты отечественной поп-музыки. Безумные 90-е остались в прошлом, а вы все еще пытаетесь выглядеть британским рейвером или куклой Барби? Немедленно выбросьте все вещи неестественно ярких оттенков — такие наряды выглядят крайне безвкусно.

«Фэйки»

Клеенчатые «прады» и «луи виюттоны» из перехода видны сразу же, причем невооруженным взглядом — их низкое качество говорит само за себя. Вместо того чтобы покупать некачественную подделку и с содроганием ждать разоблачения от подруг, потратьте эти же деньги на недорогую, но кожаную сумку хорошего бренда средней ценовой категории. То же касается «фэйковой» обуви, одежды и аксессуаров.

Стразы

Единственные стразы, которые можно выгуливать, — это стразы Swarovski в украшениях. Все «блестяшки», приклеенные дешевым клеем к одежде, должны упоминаться всуе исключительно как пережиток 90-х. И не вздумайте покупать вещь со стразами в надежде затем от них избавиться — многолетний опыт сотен тысяч модниц доказывает, что бесследно это вам сделать не удастся, а уродливые следы от клея вряд ли станут изюминкой вашего образа.

Джинсы со слишком низкой посадкой, из-под которых торчит нижнее белье

Так ходили старшеклассницы в начале 2000-х, регулярно получая нагоняй от учителей и родителей за «простуженные органы» и неподобающий внешний вид. Казалось бы, все они уже давно должны были вырасти и осознать, что это не только не «секси», но и очень вульгарно. Но, к несчастью, отдельные любительницы светить исподним встречаются и сегодня. Помните: белье на то и нижнее, чтобы быть под одеждой, а не приветливо выглядывать из-под нее.

Блестящие прозрачные колготки