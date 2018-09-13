Смотрите: как стильно одеться в Kaubamaja этой осенью

Марш завершился шикарным показом мод, который прошел в новом бизнес-центре на улице Маакри.

Среди прочего сейчас в тренде женские брючные костюмы, классика и ностальгия. Из цветов – от коричневого до коньячного, кроме того, оттенки зеленого и горчичного.