Чт, 13.09.2018
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  • Смотрите: как стильно одеться в Kaubamaja этой осенью

Смотрите: как стильно одеться в Kaubamaja этой осенью

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Вчера вечером в Таллинне можно было заметить марш женщин, которые тем самым открыли новый сезон моды в торговом центре Kaubamaja.

Марш завершился шикарным показом мод, который прошел в новом бизнес-центре на улице Маакри.

Среди прочего сейчас в тренде женские брючные костюмы, классика и ностальгия. Из цветов – от коричневого до коньячного, кроме того, оттенки зеленого и горчичного.

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