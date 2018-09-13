Смотрите: как стильно одеться в Kaubamaja этой осенью

KrasotkaФэшнСмотрите: как стильно одеться в Kaubamaja этой осеньюСмотрите: как стильно одеться в Kaubamaja этой осеньюKrasotka.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать13 сентября 2018, 13:19Вчера вечером в Таллинне можно было заметить марш женщин, которые тем самым открыли новый сезон моды в торговом центре Kaubamaja.Марш завершился шикарным показом мод, который прошел в новом бизнес-центре на улице Маакри.Среди прочего сейчас в тренде женские брючные костюмы, классика и ностальгия. Из цветов – от коричневого до коньячного, кроме того, оттенки зеленого и горчичного.kaubamajaмодаосеньпоказстиль