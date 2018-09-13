Какой возраст идеален для рождения ребенка?

Рождение ребенка в 18-20 лет

Доводы «за»

Наибольшее количество девочек созревают уже к 13-14 годам. А в 18 лет женский организм полностью готов к первой беременности. Главным плюсом рождения ребенка в таком юном возрасте считается то, что вынашивание плода проходит крайне легко. Дело в том, что организм еще не успел обзавестись хроническими недугами, а это только на руку и беременности, и самому процессу родов, пишет Medikforum.ru.

Доводы «против»

Самое интересное, что большинство беременностей в 18-20 лет незапланированные. Лишь 20% матерей осознанно идут на этот шаг, полагая, что так будет проще. При этом все «залетевшие» редко проходили до беременности нужные обследования и не всегда тщательно соблюдают меры, предписанные врачом.

В юношестве также очень неустойчивый гормональный фон. Нехватка главного гормона беременности — прогестерона — приводит к проблемам с формированием плаценты. Благодаря исследованию крови на гормоны и своевременному лечению получится избежать различных проблем.

Часто у молодых матерей анатомически узкий таз. Иногда может быть незрелый мышечный слой матки, что и приводит к тому, что ребенка невозможно выносить. Впрочем, беременным нужно следовать врачебным рекомендациям, чтобы избежать проблем.

Ну и немаловажный фактор против беременности в 18-20 лет является психологическая незрелость. Часто матери не готовы к тем испытаниям, которые их ждут в ближайшие годы. К тому же даже саму беременность выдержать бывает непросто, у многих развивается серьезный стресс. В таком случае беременную будущую мамочку следует поддерживать, а не корить за незапланированную беременность.

Беременность до 30 лет

Доводы «за»

Зачатие ребенка до 30 лет представляется представительницам прекрасного пола самым оптимальным решением. Плюсы такого практически очевидны. В первую очередь стоит сказать о том, что женский организм в 25-30 лет максимально сформирован. Он готов к вынашиванию и появлению на свет ребенка. Также никакие серьезные возрастные изменения пока не затронули женщину, поэтому вероятность осложнения беременности крайне мала.

Не менее важно, что психологически матери полностью готовы к рождению ребенка. В молодом возрасте дамы склонны драматизировать проблемы, связанные с вынашиванием плода и воспитанием детей. К тому же женщины к 30 годам добиваются определенного успеха в карьерном плане, поэтому у них нет проблем с обучением и тем, чтобы взять декретный отпуск.

Доводы «против»

Однако беременность в таком возрасте может стать пусковым механизмом для скрытых соматических болезней. Женщина может даже не догадываться о них. Организм может дать сбой при сильной нагрузке на сердце, почки и печень.

Также молодые матери могут не прислушиваться к словам специалистов о необходимости проходить дополнительные консультации. Беременные считают, что раз ничего не болело тогда, то и сейчас все в порядке.

Рождение ребенка после 35 лет

Доводы «за»