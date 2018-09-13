Какой возраст идеален для рождения ребенка?

Современные женщины не спешат становиться матерями. Многие хотят сначала встать на ноги, а уже затем обзаводиться пеленками. Правильно ли это? Или следует родить как можно раньше? Все плюсы и минусы рождения первенца в разных возрастах — в данном материале.
Рождение ребенка в 18-20 лет
Доводы «за»
Наибольшее количество девочек созревают уже к 13-14 годам. А в 18 лет женский организм полностью готов к первой беременности. Главным плюсом рождения ребенка в таком юном возрасте считается то, что вынашивание плода проходит крайне легко. Дело в том, что организм еще не успел обзавестись хроническими недугами, а это только на руку и беременности, и самому процессу родов, пишет Medikforum.ru.
Доводы «против»
Самое интересное, что большинство беременностей в 18-20 лет незапланированные. Лишь 20% матерей осознанно идут на этот шаг, полагая, что так будет проще. При этом все «залетевшие» редко проходили до беременности нужные обследования и не всегда тщательно соблюдают меры, предписанные врачом.
В юношестве также очень неустойчивый гормональный фон. Нехватка главного гормона беременности — прогестерона — приводит к проблемам с формированием плаценты. Благодаря исследованию крови на гормоны и своевременному лечению получится избежать различных проблем.
Часто у молодых матерей анатомически узкий таз. Иногда может быть незрелый мышечный слой матки, что и приводит к тому, что ребенка невозможно выносить. Впрочем, беременным нужно следовать врачебным рекомендациям, чтобы избежать проблем.
Ну и немаловажный фактор против беременности в 18-20 лет является психологическая незрелость. Часто матери не готовы к тем испытаниям, которые их ждут в ближайшие годы. К тому же даже саму беременность выдержать бывает непросто, у многих развивается серьезный стресс. В таком случае беременную будущую мамочку следует поддерживать, а не корить за незапланированную беременность.
Беременность до 30 лет
Доводы «за»
Зачатие ребенка до 30 лет представляется представительницам прекрасного пола самым оптимальным решением. Плюсы такого практически очевидны. В первую очередь стоит сказать о том, что женский организм в 25-30 лет максимально сформирован. Он готов к вынашиванию и появлению на свет ребенка. Также никакие серьезные возрастные изменения пока не затронули женщину, поэтому вероятность осложнения беременности крайне мала.
Не менее важно, что психологически матери полностью готовы к рождению ребенка. В молодом возрасте дамы склонны драматизировать проблемы, связанные с вынашиванием плода и воспитанием детей. К тому же женщины к 30 годам добиваются определенного успеха в карьерном плане, поэтому у них нет проблем с обучением и тем, чтобы взять декретный отпуск.
Доводы «против»
Однако беременность в таком возрасте может стать пусковым механизмом для скрытых соматических болезней. Женщина может даже не догадываться о них. Организм может дать сбой при сильной нагрузке на сердце, почки и печень.
Также молодые матери могут не прислушиваться к словам специалистов о необходимости проходить дополнительные консультации. Беременные считают, что раз ничего не болело тогда, то и сейчас все в порядке.
Рождение ребенка после 35 лет
Доводы «за»
Мамы в таком возрасте наиболее ответственны. Они осознанно подходят к вопросу о рождении ребенка, особенно первого. Такие женщины всегда проходят комплексное обследование, меняют питание с учетом потребностей растущего организма, следят за своим весом, здоровьем, консультируются с врачами по любым вопросам. Разумеется, это плюс, ведь помогает уменьшить риски серьезных осложнений.
К 35 годам женщины обычно достигают карьерного пика. При этом они зачастую даже более энергичны и выносливы, нежели 25-летние. А после рождения ребенка даже хорошеют.
Причиной этого является то, что в организме беременной женщины вырабатывается большое количество женских гормонов. Именно они влияют на внешний вид.
Кстати, считается, что дети женщин, которые родили в возрасте 35+, гораздо способнее, нежели сверстники, рожденные женщинами в более молодом возрасте. Это связано с тем, что такие мамы больше времени посвящают воспитанию детей, у них копится определенный опыт, мудрость, которыми они делятся со своими отпрысками. Они создают лучшие условия для воспитания и развития ребенка и в силу материальной обеспеченности, ведь смогли достигнуть определенных высот на работе.
Доводы «против»
Кажется, что все идет к тому, что нужно рожать ребенка в возрасте от 35 лет, мол, сплошные плюсы и для матери, и для детей. Но надо отдавать себе отчет в том, что беременность в таком возрасте сопряжена различными проблемами.
Например, ближе к 40 годам организм женщины переживает ряд возрастных изменений. Представительнице прекрасного пола становится труднее вынашивать ребенка. Очень часто у таких мам образуются различные проблемы со здоровьем — сахарный диабет, гипертония, токсикоз, проблемы с плацентой. Рождение ребенка зачастую возможно только с помощью
кесарева сечения. Но надо понимать, что при активном образе жизни и правильном питании, а также соблюдении всех рекомендаций врача, вынашивание ребенка и его самостоятельное рождение не будет проблемой.
35-летние гораздо труднее переносят стресс. Тем более при беременности. В таком возрасте нужно отложить свою работу и необходимость переживать за нее на как можно более долгий срок. Отдых — залог успешного рождения ребенка.
Велик риск родить ребенка с генетическими отклонениями. Причины такого явления не до конца изучены. Но сейчас есть возможность выявить такие нарушения на ранних сроках, поэтому 97 процентов мам уверены, что смогут выносить ребенка точно так же, как и более молодые представительницы слабого пола.