"Страшно смотреть": народ в ужасе от конвульсий ребенка Рапунцель

Маленькая Василиса, которой нет еще и года, лежит на диване. Рядом с ней расположилась Ольга Рапунцель, а по соседству – Дмитрий Дмитренко. Отец держит в руках яркие воздушные шары золотого и красного цветов. "Ой, как красиво!" – счастливо произносит Рапунцель, вторя радостным вскрикам дочери. К шарикам привязана игрушка, которую держит в руках Ольга. Оператор крупным планом снял взволнованную девочку, которая, глядя на игрушку или шары, дрыгает руками и ногами. От переполняющих эмоций ее буквально трясет, пишут Дни.ру.

Пока одни поклонники умилялись, другие пришли в ужас. Они почему-то высказали уверенность, что у малышки конвульсии, и ее срочно надо показать неврологу.