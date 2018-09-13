"Страшно смотреть": народ в ужасе от конвульсий ребенка Рапунцель

В Сети появилось видео, на котором звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко показывают своей дочери Василисе воздушные шары. Однако зрителей смутила реакция малышки – они разглядели конвульсии у девочки и пришли в ужас.
Маленькая Василиса, которой нет еще и года, лежит на диване. Рядом с ней расположилась Ольга Рапунцель, а по соседству – Дмитрий Дмитренко. Отец держит в руках яркие воздушные шары золотого и красного цветов. "Ой, как красиво!" – счастливо произносит Рапунцель, вторя радостным вскрикам дочери. К шарикам привязана игрушка, которую держит в руках Ольга. Оператор крупным планом снял взволнованную девочку, которая, глядя на игрушку или шары, дрыгает руками и ногами. От переполняющих эмоций ее буквально трясет, пишут Дни.ру.
Пока одни поклонники умилялись, другие пришли в ужас. Они почему-то высказали уверенность, что у малышки конвульсии, и ее срочно надо показать неврологу.
Ранее Рапунцель и Дмитренко раскритиковали за то, что они вернулись на проект с крошечной дочкой. Злопыхатели обвинили их в "издевательствах" над ребенком, ведь маленькой Василисе придется наблюдать, как участники телестройки будут, как принято в "Доме-2", драться, орать благим матом и менять половых партнеров.