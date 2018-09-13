Фото: живая кукла «Барби» увеличила себе ягодицы и окончательно превратилась в куклу

Некоторые девушки любят ходить по магазинам и покупать сумочки и туфли, а мне нравится посещать пластических хирургов и делать операции, – рассказывает Дженнифер. – Хирургия – это лучшее, что я делала в своей жизни. Операции помогли мне многого добиться в жизни: и в профессиональной, и в личной», пишет Peopletalk.ru.

Дженнифер Памплона ФОТО: SCANPIX

На сегодняшний день Дженнифер сделала уже десятки процедур, и девять из них за один день! Первым делом она увеличила грудь, удалила себе четыре ребра, скорректировала форму носа и скул, сделала липосакцию и увеличила губы. Ее внешность настолько изменилась, что даже родная мать не узнала Дженнифер. «Когда мои мама и бабушка впервые увидели меня после операции, то совсем не узнали. Для них это был настоящий шок. Но главное – я нравилась себе!» – вспоминает модель.

Дженнифер Памплона ФОТО: SCANPIX

На самом деле все эти операции девушка сделала из-за депрессии после смерти ее лучшего друга в 2015 году.

Дженнифер Памплона ФОТО: SCANPIX

«Мы дружили с Келсо Сантибаньесом несколько лет. Он был известен как бразильская кукла «Кен». Но в 20 лет он умер от рака. И после его смерти я была полностью опустошена, ведь он был так молод. Переживания на этой почве долгое время не давали мне покоя. Поэтому я и решила измениться. Пластическая хирургия мне в этом помогла».

Дженнифер Памплона ФОТО: SCANPIX