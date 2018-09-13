Установлено, почему женщинам труднее похудеть, чем мужчинам

Научные сотрудники рассказали, что мужчины, решившие похудеть, достигают своей цели намного быстрее, чем женщины. Они решили выяснить, в чем кроется причина такого эффекта. По результатам научной работы было установлено, что причина кроется в гормонах. Как известно, гормональная система человека несет ответственность за физическую активность, желание кушать и расход энергии. Однако в женском и мужском организме она работает совершенно по-разному. Как рассказали научные сотрудники Кембриджского университета, при повышенной физической активности у мужчин начинает синтезироваться гормональное соединение, которое дает старт процессу изменения пищевого поведения. В женском организме данный гормон также вырабатывается, но он не выполняет никаких функций, не работает так, как в мужском. Следовательно эффект от потери лишнего веса будет разный, пишет Medikforum.ru.