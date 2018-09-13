Установлено, почему женщинам труднее похудеть, чем мужчинам

Стало известно, почему женщины не могут худеть также эффективно, как и мужчины. Это выяснили ученые из США и Британии в ходе нового исследования.
Научные сотрудники рассказали, что мужчины, решившие похудеть, достигают своей цели намного быстрее, чем женщины. Они решили выяснить, в чем кроется причина такого эффекта. По результатам научной работы было установлено, что причина кроется в гормонах. Как известно, гормональная система человека несет ответственность за физическую активность, желание кушать и расход энергии. Однако в женском и мужском организме она работает совершенно по-разному. Как рассказали научные сотрудники Кембриджского университета, при повышенной физической активности у мужчин начинает синтезироваться гормональное соединение, которое дает старт процессу изменения пищевого поведения. В женском организме данный гормон также вырабатывается, но он не выполняет никаких функций, не работает так, как в мужском. Следовательно эффект от потери лишнего веса будет разный, пишет Medikforum.ru.
Ученые сделали вывод, что физические упражнения не дают возможности женщинам худеть также быстро, как мужчинам. Для получения максимального эффекта от способов похудения нужно учитывать различия в гормональной системе женщин и мужчин и найти другой подход. В первую очередь следует принимать во внимание именно пол человека при выборе вариантов сбросить лишний вес. Также медицинские препараты, способствующие похудению, должны производиться с учетом пола человека. Их состав должен формироваться исходя именно из этого фактора, тогда можно будет наблюдать максимальный эффект похудения.